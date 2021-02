vor 53 Min.

Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg weiter unter 35

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist im Vergleich zum Vortag fast unverändert. So ist die aktuelle Lage.

Von Gunter Oley

Aus dem Landkreis Augsburg wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) bis zum Mittwoch 16 neue Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion gemeldet. Damit bleibt der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz fast unverändert.

Gegenüber Dienstag ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg nach Angaben des RKI leicht auf 33,5 gestiegen, nachdem sie am Dienstag bei 32,4 gelegen hatte. Der Inzidenzwert gibt die Zahl an, wie viele neue Fälle einer Corona-Infektion je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert wurden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, ist mit 163 unverändert geblieben.

Im Landkreis Augsburg liegt die Inzidenz am fünften Tag in Folge unter 35

Es ist damit bereits der fünfte Tag in Folge, an dem der Wert kleiner als 35 ist. In diesem Bereich lagen die Zahlen im Landkreis zuletzt in der ersten Oktoberhälfte 2020. Bereits seit mehr als einer Woche ist auch der Grenzwert von 50 unterschritten.

Mit 47,2 ist auch in der Stadt Augsburg der Inzidenzwert seit fast einer Woche geringer als 50. In den drei südlichen Nachbarlandkreisen Landsberg, Ostallgäu und Unterallgäu ist der Wert mit rund 32 bis 38 ähnlich hoch wie im Landkreis Augsburg. Bereits deutlich niedriger fällt er mit rund 16 bis 22 in den nördlich gelegenen Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Aichach-Friedberg aus, hier wurde sogar nur eine einzige neue Infektion im Kreis Donau-Ries registriert.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen