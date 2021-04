Corona-Inzidenz ist wieder leicht gesunken

Erneut ist die Zahl der Neuinfektionen im Augsburger Land innerhalb von sieben Tagen gesunken. Die Inzidenz liegt aber immer noch weit über den Grenzwerten.

Waren es im Augsburger Land am Donnerstag noch 182,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, so meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag eine Inzidenz von 179,1. Die Zahl derjenigen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist also weiter gesunken.

Grenzwerte werden im Landkreis Augsburg weiter überschritten

Diese Zahl überschreitet aber weiterhin die Grenzwerte von 100 und 150, die durch die Bundesnotbremse festgelegt werden. Daher gilt im Landkreis Augsburg eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. In Geschäften mit Kundenverkehr ist nur noch „Click & Collect“ erlaubt (Ausnahme: täglicher Bedarf).

Kontakte sind auf einen Hausstand und eine weitere Person beschränkt.

Sport Individualsport ist erlaubt, Mannschaftssport verboten.

Kitas Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung.

Schulen In der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und Fachoberschulen sowie in sonstigen Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Schüler anderer Klassen lernen zu Hause.

Die Werte der Nachbarlandkreise zum Vergleich: Im Landkreis Aichach-Friedberg lag am Freitag die Inzidenz bei 137,4, im Landkreis Dillingen bei 149,1 sowie im Donau-Ries bei 189,9. (lig)

