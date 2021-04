Corona-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg auf 127,8

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt im Landkreis Augsburg weiter zu. Das Testen und Impfen geht daher über Ostern weiter.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus klettert im Landkreis Augsburg weiter nach oben: Am Karfreitag beträgt er laut Robert-Koch-Institut (RKI) 127,8. Nach längerer Pause kommt wieder ein neuer Todesfall dazu. Auch über Ostern können sich Bürger wegen einer möglichen Infektion testen lassen. Die Impfteams machen ebenfalls keine Osterpause.

Das Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen hat von Karsamstag bis Ostermontag täglich von 9 bis 14 Uhr für Antigen-Schnelltests und PCR-Tests geöffnet. In beiden Impfzentren in Gablingen-Siedlung und in Bobingen wird regulär weitergeimpft. Im Landratsamt Augsburg arbeiten Mitarbeiter über die Feiertage. "Insgesamt werden im Gesundheitsamt, in der Kontaktnachverfolgung, der Quarantänetelefonie, der Impfterminregistrierung und in verschiedenen anderen Bereichen im Haus über 50 Personen an den Ostertagen tätig sein", sagt Landrat Martin Sailer. Nur am Ostermontag sei die Behörde geschlossen, weshalb an diesem Tag auch keine Meldung an das RKI erfolgt. Derzeit geltende Regelungen würden dadurch nicht beeinflusst, so der Landrat.

In den Kitas gibt es eine Notbetreuung

Da sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg weiter über dem Grenzwert von 100 befindet, werden Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuungen und organisierte Spielgruppen für Kinder geschlossen. Es gelten die Regelungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Notbetreuung.

Donau-Ries hat noch einen Inzidenzwert von 145

Die höchste Zahl an Infektionen haben zurzeit die Städte Gersthofen und Neusäß. In den Nachbarlandkreisen schwankt der Sieben-Tage-Wert ebenfalls rund um die 100. Das Robert-Koch-Institut meldet folgende Daten: Aichach-Friedberg (105,5), Dillingen (95,3), Donau-Ries (145) und Günzburg (81,9).

Sollte sich die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, 9. April, immer noch über der Hundertergrenze befinden, findet in der Jahrgangsstufe vier der Grundschule, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschule sowie in den Abschlussklassen Präsenzunterricht statt. Allerdings muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden können. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen wird wieder Distanzunterricht abgehalten. Das Landratsamt betont, dass am Präsenzunterricht nur Schüler teilnehmen dürfen, die zu Beginn des Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- oder Antigenschnelltests verfügen (höchstens 48 Stunden alt) oder in der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben.

