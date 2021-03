vor 44 Min.

Corona-Inzidenzwert steigt im Landkreis Augsburg auf 64,3

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen bewegt sich im Landkreis Augsburg langsam nach oben. Es gibt auch weitere Todesfälle.

Der Corona-Inzidenzwert ist im Landkreis Augsburg laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auf 64,3 gestiegen. Am Vortag hatte er noch bei 62,3 gelegen. Nach einer mehrtägigen Pause, in der es keine Verstorbenen mehr gab, werden zwei neue Todesfälle gemeldet.

Damit ist die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und gestorben sind, auf 175 im Landkreis Augsburg gestiegen. Insgesamt haben sich bekanntermaßen 7889 Menschen angesteckt. Es sind von Mittwoch auf Donnerstag im Landkreis Augsburg 28 Neuinfektionen dazugekommen.

In Nachbarlandkreisen gehen die Inzidenzwerte hoch

Auch in den drei Nachbarlandkreisen, in denen es wegen guter Zahlen mehr Lockerungen gibt, steigt der Corona-Inzidenzwert an: Aichach-Friedberg 32,7, Donau-Ries 35,1 und Dillingen 39,4. (kar)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen