vor 37 Min.

Corona-Inzidenzwert steigt wieder über 50 im Landkreis Augsburg

Am Wochenende ist der Wert der Sieben-Tage-Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder über die Grenze von 50 gestiegen. Ein weiterer Todesfall wurde gemeldet.

Von Gunter Oley

Nachdem in der zweiten Wochenhälfte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg unter 50 gelegen hatte, ist der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag auf 51,7 gestiegen. Bereits am Samstag hatte es einen leichten Anstieg auf 45,6 gegeben.

Im Landkreis Augsburg ist ein weiterer Mensch am Coronavirus gestorben

Beim RKI wurden am Samstag 25 und am Sonntag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Nach dem Sinken der Sieben-Tage-Inzidenz, die sich auf die in sieben Tagen gemeldeten Fälle einer Infektion je 100.000 Einwohner bezieht, stieg der Wert damit an beiden Tagen des Wochenendes wieder leicht an.

Am Samstag wurde außerdem ein weiterer Todesfall im Landkreis Augsburg gemeldet, insgesamt sind jetzt 151 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

