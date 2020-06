vor 16 Min.

Corona-Krise: Volksfeste in Neusäß und Gersthofen stehen auf der Kippe

Plus Volksfeste dürfen bis in den Herbst hinein wegen Corona nicht stattfinden. In Neusäß und Gersthofen laufen dennoch Gespräche. Wie Alternativen aussehen könnten.

Von Jana Tallevi

Wenn nach den Sommerferien im September die Schule wieder beginnt, das Wetter aber meist noch sommerlich ist, dann ist in Neusäß traditionell Volksfestzeit. Zehn Tage lang steht dann das Bierzelt, es gibt Fahrgeschäfte und Tage mit speziellen Angeboten für Kinder, Senioren, Vereine und Firmen. Doch in diesem Jahr wird es mit dem Volksfest so nichts werden.

Zwar wollte Bürgermeister Richard Greiner die endgültige Entscheidung einer völligen Absage des Festes so lange wie möglich hinauszögern, sagte er vor noch wenigen Tagen im zuständigen Kulturausschuss der Stadt. Doch inzwischen steht fest: Großveranstaltungen dieser Art bleiben in ganz Deutschland mindestens bis Ende Oktober verboten.

Volksfest: In Neusäß spricht man mit den Schaustellern

Dennoch will man im Rathaus Neusäß die Hoffnung nicht ganz aufgeben. „Die Stadtverwaltung möchte jetzt die aktuellen Entwicklungen abwarten und im Juli oder August endgültig entscheiden, ob eventuell eine alternative Form des Volksfests angeboten werden kann“, teilt die Sprecherin der Stadt, Michaela Axtner, mit. So hatte das Bürgermeister Richard Greiner auch schon im Kulturausschuss angekündigt. Buchstäblich bis zum letzten Moment wolle man abwarten, um mit den Volksfestbeteiligten Abstimmungsgespräche ab Mitte Juli zu führen. „Dort wird dann geprüft, ob und welche Form sinnvoll und durchführbar wäre“, so Michaela Axtner.

Beispiele dafür gibt es bereits. Im Landkreis stehen vor einigen Einkaufszentren schon seit ein paar Wochen Mandelröstereien wie in Horgau. Schaustellerfamilie Winter konnte ab Mai in der Stadtmitte von Gersthofen ihre Schmalzkuchen anbieten, die sie normalerweise auf dem Plärrer oder dem Gersthofer Weihnachtsmarkt verkauft.

Sah heuer anders aus als sonst: das Stadtfest in Stadtbergen. Bild: Marcus Merk (Archiv)

In Gersthofen gibt es bis zur Kirchweih noch einen Puffer

Auch das Stadtfest in Stadtbergen, das jedes Jahr rund um das lange Himmelfahrtswochenende im Mai stattfindet, sah in diesem Jahr bereits anders aus als gewohnt. Ein Schausteller hatte die Initiative ergriffen und ein „Stadtfest to go“ angeregt. Stadtfestbesucher konnten sich dabei zumindest die typischen Genüsse von Grillhähnchen bis Magenbrot abholen und getrennt an Stehtischen oder zu Hause verzehren. Doch solch eine Aktion kann nicht mehr als minimaler Ausgleich für die verlorene Saison sein, hatte damals Schaustellerin Stefanie Schmidt unserer Redaktion gesagt. „Es ist, als ob man als Angestellter gerade mal einen Monat im Jahr arbeiten kann.“

Auch im Rathaus in Gersthofen wird gerade diskutiert, ob und in welcher Form die Kirchweih 2020 stattfinden kann. Weil sie immer Mitte Oktober ihren Termin hat, habe man aber noch einen etwas größeren Puffer und könne noch ein wenig abwarten, so die Sprecherin der Stadt, Ann-Christin Joder. „Wir sind eigentlich immer das letzte größere Volksfest in der Region. Wir sind aber bereits in Kontakt mit den Schaustellern“, beschreibt sie die Gespräche, die im Moment noch völlig offen sind.

Auch im Rathaus Gersthofen wird gerade diskutiert, ob und in welcher Form die Kirchweih in diesem Jahr stattfinden kann. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Festwoche in Thierhaupten war immer ein Höhepunkt der Ferien

Alles vorbei ist hingegen schon für die Festwoche in Thierhaupten. Das große Dorffest, das vom 11. bis 16. August hätte stattfinden sollen, ist für viele Menschen in der Region einer der Höhepunkte der Feriensaison, weiß Bürgermeister Anton Brugger von vielen Begegnungen auf der Festwoche. Seit 1967 fand sie bislang jedes Jahr statt. Hier sind es Vereine, die die Veranstaltung organisieren. Was für eine Arbeit dahinter steckt, zeigt die Tatsache, dass die Vereine bereits im vergangenen Sommer mit den Planungen für 2020 begonnen haben.

23 Bilder Festwoche in Thierhaupten Bild: Claus Braun

In der großen Nachbarstadt Augsburg denkt man bereits weiter. Dort könnten auf Plätzen in der Innenstadt einzelne Fahrgeschäfte aufgestellt werden. Eine Idee, die Schaustellerin Stefanie Schmidt aus Langweid bereits zum Stadtfest in Stadtbergen hatte. Sie ist überzeugt: „Ein Volksfest funktioniert auch mit Hygienemaßnahmen.“ Wolle man Karussells betreiben, müsse man eben andere Regeln aufstellen. „Man kann Bügel desinfizieren oder weniger Gondeln besetzen“, beschreibt sie.

Alternative: In Neusäß gibt es "kleinen" Musiksommer

In Neusäß möchte man nun eine weitere Festabsage durch kreative Lösungen auffangen. Dort fällt der beliebte Musiksommer ebenfalls aus. Doch Bürgermeister Richard Greiner hat jetzt angekündigt: „Wir wollen die Trostlosigkeit in der Kultur ein wenig auffangen und werden kleinere Konzerte für bestimmte Gruppen anbieten.“ Er könne sich etwa Aufführungen in Seniorenheimen vorstellen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: So klappt es mit den Volksfesten im Kreis Augsburg

Hören Sie sich auch unseren Podcast mit der Schaustellerin Anna Diebold an:

Lesen Sie auch:

Themen folgen