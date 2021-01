vor 35 Min.

Corona-Lage im Kreis Augsburg: Landrat Sailer erneuert Hilfsaufruf für Heime

Plus Immer mehr Pflegeheime im Landkreis Augsburg brauchen dringend personelle Hilfe, weil Bewohner und Personal krank sind. Der Landrat schaltet sich nochmals ein.

In den Alten- und Pflegeeinrichtungen herrscht wegen der Vielzahl an positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Pflegekräften "weiterhin Ausnahmezustand". Das hat das Landratsamt in Augsburg betont. Landrat Martin Sailer hat deshalb seinen Hilfsraufruf für die Pflegeheime im Landkreis Augsburg erneuert.

Nachdem bereits Anfang Dezember das Pflegeheim „Haus Raphael“ in Schwabmünchen und erst vergangene Woche das Seniorenzentrum St. Albert in Zusmarshausen nach größeren Corona-Ausbruchsgeschehen in schwierige Personalsituationen geraten waren und um Hilfe gebeten hatten, ist nun auch das Johannesheim in Meitingen in die gleiche Situation geraten. „Unsere Heimaufsicht befindet sich natürlich auch hier im engen Austausch mit der Einrichtungsleitung und es ist bereits ein Hilfeersuchen über den Pflegepool in die Wege geleitet worden“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Immer mehr Altenheime im Kreis Augsburg rufen um Hilfe

Da sich die Hilferufe der Einrichtungen zunehmend häufen, bittet Sailer alle Personen, die in irgendeiner Form Erfahrung im Bereich der Pflege haben, wie beispielsweise Pflegefach- bzw. Pflegehilfskräfte, ehemalige Zivildienstleistende aus dem Pflegebereich oder Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres, und kurzfristig zur Verfügung stehen, das Pflegeheim in Meitingen oder auch andere hilfebedürftige Pflegeeinrichtungen im Landkreis zu unterstützen.

Corona-Situation in den Pflegeheimen im Landkreis 1 / 5 Zurück Vorwärts Einrichtungen Nach Angaben des Landratsamts sind aktuell in acht Pflegeeinrichtungen im Landkreis Augsburg Corona-Fälle registriert.

Infizierte Insgesamt 74 Heimbewohner haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Todesfälle Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis Augsburg 92 Bewohner eines Pflegeheims im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Personal Nach Angaben des Landratsamts sind aktuell 54 Pflegekräfte von Corona betroffen. Die personelle Situation ist weiterhin angespannt.

Impfungen Bis auf in einer Einrichtung, die aus organisatorischen Gründen um eine Verschiebung des Termins auf kommende Woche gebeten hatte, haben in allen Einrichtungen Erstimpfungen stattgefunden. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen nun die Zweitimpfungen beginnen und voraussichtlich bis Ende Januar dauern.

Ansprechpartner für potenzielle Helferinnen und Helfer für das Johannesheim in Meitingen ist Einrichtungsleiter Stefan Pootemans, erreichbar per E-Mail an info@johannesheim-meitingen.de oder unter der Rufnummer 08271/8006-0. Bezüglich der Unterstützung in anderen Einrichtungen steht die Leiterin des Fachbereichs Senioren, Regina Mayer, erreichbar unter der E-Mail-Adresse fqa@LRA-a.bayern.de und der Rufnummer (0821) 3102-2484 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Kreis Augsburg: Landrat Sailer ermuntert zu Corona-Impfung

Die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sind laut Landratsamt im Landkreis nun nahezu abgeschlossen und die Impfbereitschaft "war insgesamt sehr hoch", wie es in einer Mitteilung heißt. Allerdings besteht für Pflegekräfte im Landkreis weiterhin die Möglichkeit, sich priorisiert impfen zu lassen. „Ich bin absolut gegen eine Impfpflicht“, betont Landrat Martin Sailer, „allerdings ist die Impfbereitschaft der Bevölkerung, insbesondere der Pflegerinnen und Pfleger, im Zusammenhang mit der verstärkten Gefahr des Coronavirus für unsere älteren Mitmenschen von besonderer Bedeutung." Um vorherrschende Ängste und Vorurteile gegenüber der Impfung abzubauen, wolle der Landkreis in den kommenden Wochen verstärkt Aufklärungsarbeit betreiben. Bei entsprechendem Interesse könnten sich die Pflegekräfte direkt an die Heimaufsicht wenden.

Sailer wendet sich zudem gegen Stimmen in sozialen Medien, wonach die hohe Corona-Inzidenz des Landkreises Augsburg auf die Situation in den Pflegeheimen zurückzuführen sei. "Das entspricht ganz eindeutig nicht der Wahrheit“. Insbesondere an den gemeindebezogenen COVID-19-Fällen sei zu erkennen, dass die Infektionen breit über den Landkreis gestreut wären. Einzelne Ausbruchsgeschehen in den Pflegeheimen würden hier nicht besonders ins Gewicht fallen.

Hoher Inzidenzwert im Landkreis Augsburg war falsch

Am Donnerstag war der Inzidenzwert des Landkreises kurzfristig über 200 geklettert, was weitere Einschränkungen für die Bürger bedeutet. Die gelten nach der derzeitigen Rechtslage für mindestens sieben Tage, obwohl inzwischen klar ist, dass der zugrunde gelegte Inzidenzwert auf einer fehlerhaften Statistik beruht. (AZ)

