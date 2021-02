12:13 Uhr

Corona: Landrat denkt über Lockerungen bei Schule, Kitas und Einzelhandel nach

Seit Tagen sinkt der Inzidenzwert im Kreis Augsburg. Immer lauter werden die Stimmen, die deshalb Lockerungen fordern. Landrat Sailer zeigt sich offen dafür.

Von Philipp Kinne

Während die Virusmutation sich im Kreis offenbar ausbreitet, gehen die allgemeinen Corona-Zahlen seit Tagen zurück. Am Freitag meldete das RKI eine Sieben-Tages-Inzidenz von 42,6 gegenüber 45,8 am Tag zuvor. Deshalb wird nun bereits über Lockerungen der allgemeinen Corona-Regeln diskutiert.

Lockern kann der Kreis in Absprache mit der Regierung grundsätzlich, sobald die Inzidenz eine Woche lang unter dem Wert von 50 liegt. Aber ist damit in nächster Zeit zu rechnen?

Ideen zu Corona-Lockerungen im Landkreis Augsburg von Landrat Sailer

Landrat Martin Sailer sagt dazu: "Freie Hand haben wir hinsichtlich der Lockerungen nicht, aber es wird Möglichkeiten geben." Trotz der erfreulichen Entwicklung sei es jetzt wichtig, vor dem Hintergrund der vereinzelten Fälle von mutierten Coronaviren weiter all das einzuhalten, was den Inzidenzwert in den vergangenen Wochen sinken ließ. Dennoch denkt der Landrat über Lockerungen im Bereich der Schulen und Kitas und im Einzelhandel nach.

Sailer: "Für mich wäre es das Wichtigste, dass unsere Kinder und Jugendlichen wieder in die Kitas und Schulen dürfen. Gerade die Kinder und Jugendlichen hätten in den vergangenen Wochen des Lockdowns und der Pandemie sehr gelitten. "Zweitens wäre es wichtig, dass Einzelhandelsgeschäfte schrittweise wieder öffnen können", sagt Sailer.

Corona im Kreis Augsburg: Schulen, Kitas und Einzelhandel wieder öffnen?

Dazu will er mit der Regierung von Schwaben diskutieren, ob diese Schritte an bestimmte Bedingungen zu knüpfen wären - beispielsweise, dass Kunden ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, ähnlich, wie es in Österreich bereits der Fall ist. "Aber was das betrifft, sind die Dinge noch im Fluss, und es wird darauf ankommen, worauf wir uns mit der Regierung verständigen können", so Sailer.

