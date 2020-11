vor 17 Min.

Corona-Lockdown: Was ist Gersthofen zu ist und was geöffnet bleibt

Seit Montag gilt in ganz Deutschland wegen Corona ein "Teil-Lockdown". Das hat auch für die Bürger in Gersthofen einige Konsequenzen.

Bestimmte Einrichtungen sind in den nächsten Wochen betroffen: Der Wochenmarkt unterliegt weiterhin den Regelungen, welche beim Lebensmitteleinzelhandel angewandt werden. Aus diesem Grund findet der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz samstags ab circa 7 Uhr weiterhin statt. Der Flohmarkt auf dem Festplatz, welcher vom Verein Sicheres Leben durchgeführt wird, fand am Samstag, 31. Oktober, unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregeln vorläufig zum letzten Mal statt. Während des bundesweiten Lockdowns in November entfällt der Flohmarkt.

Kein Schwimmen im Hallenbad möglich

Das Gersthofer Hallenbad in der Brucknerstraße bleibt für diesen Zeitraum ebenfalls geschlossen.

Das Rathaus hat weiterhin geöffnet. Anliegen und Services bezüglich des Einwohnermeldeamts werden nach wie vor über das Bürgerservicezentrum zu den üblichen Öffnungszeiten bearbeitet. Bürger werden gebeten, unter www.gersthofen.de, „Onlinedienste und Onlinetermine“ einen Termin für ihren Besuch zu vereinbaren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Für weitere Anliegen betreffend anderer Abteilungen wird um eine telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 0821/2491-0 gebeten.

Die Stadtbibliothek kann weiterhin geöffnet bleiben. Das Ballonmuseum ist seit Montag, 2. November, bis voraussichtlich Montag, 30. November, geschlossen. Die Stadthalle bleibt für den Zeitraum des bundesweiten Lockdowns geschlossen. Alle Informationen hierzu sind unter www.stadthalle-gersthofen.de zu finden. (AL)

