29.03.2020

Corona: Mehr als 180 Infizierte und 36 Genesene im Landkreis Augsburg

Auch im Landkreis Augsburg steigt die Zahl der Coronafälle. Landrat Martin Sailer warnt: "Die Lage wird sich weiter zuspitzen."

Von Christoph Frey

Immer um die Mittagszeit gibt das Landratsamt Augsburg bisher die aktuellen Corona-Infektionszahlen bekannt. Dann weiß man, wie das Wochenende gelaufen ist: Schnellte die Zahl der Erkrankten nach oben oder verlief die "Fieberkurve" eher flacher? Fest steht: Unerbittlich nähert sich die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg der Marke 200. Am Montag meldete das Landratsamt in Augsburg 181 bestätigte Fälle. Am Samstag waren es noch 164 gewesen, am Freitag 152.

Die tatsächliche Zahl der mit der Lungenkrankheit angesteckten Menschen dürfte höher sein. Zum einen gehen die Behörden von einer hohen Dunkelziffer aus, weil nicht alle Infektionen bemerkt werden. Zum anderen dauert es mehrere Tage, bis die Ergebnisse der Tests vorliegen. Das bedeutet: Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle zeigt im besten Falle die Lage, die vor einigen Tagen herrschte.





Der erste bestätigte Corona-Fall im Landkreis Augsburg wurde am 3. März registriert. Die ersten beiden Toten im Kreis gab es vergangene Woche. Ein Ehepaar aus Augsburg erlag der Krankheit im Bobinger Krankenhaus. Die beiden betagten Menschen (88 und 90 Jahre alt) hatten an Vorerkrankungen gelitten.

Aber es gibt auch erste Zahlen von Menschen, die die Krankheit unbeschadet überstanden haben: Insgesamt 36 Menschen sind nach ihrer Infektion wieder gesund. „Jeder genesene Bürger und jede genesene Bürgerin ist ein Zeichen der Hoffnung, die wir in diesen Tagen so dringend brauchen“, sagt Landrat Martin Sailer. „Die Ausgangsbeschränkung und sämtliche Begleiterscheinungen machen uns allen derzeit zu schaffen. Dennoch sind sie dringend nötig, um unserem Gesundheitssystem die Chance zu geben, möglichst allen Erkrankten – unabhängig ob coronainfiziert, oder an einer anderen Erkrankung leidend – die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen“, betont Sailer weiter. Die Lage werde sich weiter zuspitzen, deshalb müssten sich alle Menschen weiterhin diszipliniert an die aktuellen Regeln halten.

Corona-Folgen: Kostenlose Werbung für Unternehmer

Die Maßnahmen, die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden müssen, treffen die heimische Wirtschaft – insbesondere Kleinunternehmer und Selbstständige – außerordentlich hart. „Um die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen, haben wir uns dazu entschlossen, die besonderen Angebote von Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg, wie zum Beispiel einen gesonderten Online-Verkauf, Lieferungen, Take-Away oder Verkaufsautomaten, zu sammeln und kostenfrei auf unserer Homepage sowie den Social-Media-Kanälen des Landkreises zu veröffentlichen“, erläutert Landrat Martin Sailer. Wer sein Unternehmen während der Corona-Krise auf diese Weise bewerben möchte, findet im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/regionale-angebote ab sofort den Fragebogen „Besondere Angebote von Unternehmen im Landkreis Augsburg während der Corona-Pandemie“. Diesen kann man direkt online ausfüllen und per E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes verschicken.

Coronavirus: Zulassungsstelle in Schwabmünchen geschlossen

Ab Montag, 30. März, bleibt die Zulassungsstelle in Schwabmünchen bis auf Weiteres geschlossen. Grund dafür ist die Schließung der ansässigen Schilderfirmen aufgrund des Coronavirus.

Wann die Zulassungsstelle Schwabmünchen wieder geöffnet werden kann, ist derzeit nicht bekannt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden daher zur Verstärkung in der Zulassungsstelle Gersthofen eingesetzt. Bereits gebuchte Termine zur Fahrzeugzulassung können in der Zulassungsstelle Gersthofen wahrgenommen werden.





Bearbeitet werden grundsätzlich nur Fälle, die dem gewerblichen Bereich zuzuordnen sind und damit der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit von Unternehmen dienen. Prinzipiell ausgeschlossen sind vorerst Zulassungen und Wiederzulassungen von Freizeitfahrzeugen wie Motorrädern und Cabrios. Private Zulassungen sonstiger Art sind nur in begründeten Einzelfällen möglich., heißt es von Seiten des Landratsamtes.

Corona: Kinderbetreuung in den Ferien für gewisse Gruppen

Wie das Bayerische Kultusministerium berichtet, wird es für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen auch in den Osterferien eine Betreuung geben. In einem Schreiben sowie auf der Homepage des Ministeriums heißt es: „Die Notfallbetreuung wird im Bedarfsfall von der Schule in der ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag aufrechterhalten. Sie erstreckt sich bedarfsgerecht auf den Zeitraum von 8 bis 16 Uhr. Ganztags- und Mittagsbetreuungsangebote stehen in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung, die Verpflegung der Kinder ist durch die Erziehungsberechtigten sicherzustellen. Schülerinnen und Schüler, die an Unterrichtstagen eine Kindertageseinrichtung besuchen, werden auch in den Osterferien in der Notfallbetreuung dieser Kindertageseinrichtung betreut.“

Wie verändert sich die Arbeit von Journalisten in Zeiten des Coronavirus? In einer neuen Folge unseres Podcasts geben wir einen Einblick.

