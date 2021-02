06:10 Uhr

Corona: Mehr als 200 Unternehmer im Kreis Augsburg brauchten Hilfskredite

Die KfW sagte in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt rund eine Million Kredite, Zuschüsse und andere Finanzierungen zu. In den Landkreis Augsburg gingen mehr als 250 Millionen Euro.

Plus Die KfW machte im Landkreis Augsburg Förderzusagen von mehr als einer Viertelmilliarde Euro. Der größte Anteil floss in Haussanierungen.

Von Christoph Frey

Das Fördervolumen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stieg im vergangenen Jahr um 75 Prozent auf 135,3 Milliarden Euro. Davon flossen 254 Millionen Euro in den Landkreis Augsburg. Hauptgrund für den Anstieg sind die Corona-Hilfskredite an Unternehmen. Doch auch die Errichtung privater Ladesäulen für Elektroautos boomt.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde nach dem Zweiten Weltkrieg am 18. November 1948 mit dem Ziel gegründet, den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu finanzieren. Sie ist die weltweit größte nationale Förderbank sowie nach Bilanzsumme die drittgrößte Bank Deutschlands.

Rund 57 Millionen Euro Kredite flossen an Unternehmen im Kreis Augsburg

"Die Zahlen der KfW zeigen deutlich, dass 2020 ein außergewöhnliches Jahr war“, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz. Die wirtschaftliche Not, die die Pandemie ausgelöst habe, finde in den Förderzusagen ihren deutlichen Niederschlag. Allein der "KfW-Unternehmerkredit“ wurde seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 215 Mal beantragt, rund 57 Mio. Euro an Krediten sind an die Unternehmen vergeben worden. Der KfW-Schnellkredit ist im vergangenen Jahr 37 Mal vergeben worden in einer Gesamthöhe von etwas mehr als 10 Mio. Euro. Der ERP-Gründerkredit ist in Corona-Zeiten von 17 Gründern beantragt worden, an sie flossen 4,6 Millionen Euro.

Anfang des Jahres hatten sich Unternehmer beklagt, dass die im Herbst versprochenen Überbrückungshilfen für Umsatzeinbußen während des zweiten Lockdowns nicht kommen. Vor allem Gastrobetriebe fühlten sich vom Staat im Stich gelassen (wir berichteten).

Größter Brocken an KfW-Förderung im Kreis Augsburg geht an Häuslebauer

Auf dem Kreditsektor scheint es dagegen reibungsloser gelaufen zu sein. "Die Kreditkonditionen der KfW wurden mit Ausbruch der Corona-Krise für Unternehmen deutlich verbessert“, erklärt Durz. So wurde beispielsweise der KfW-Schnellkredit auch für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige geöffnet. Außerdem trägt der Staat bei allen Unternehmerkrediten bis zu 100 Prozent des Ausfallrisikos. "Es freut mich, dass die Unternehmen in unserer Region die Hilfe annehmen, die der Staat ihnen bereitstellt“, sagt Durz, der zugleich aber auch mahnt: "Die Kredite müssen am Ende des Tages zurückbezahlt werden. Das wird für viele Unternehmer eine gewaltige Kraftanstrengung.“

Den größten Brocken der KfW-Förderungen erhalten im Augsburger Land aber nach wie vor Häuslebauer oder besser gesagt Häuslerenovierer.

Das Baukindergeld wurde im Landkreis Augsburg an 633 Bauherren in einem Gesamtvolumen von 13,5 Mio. Euro ausgezahlt. Mit mehr als 108 Mio. Euro sind Zuschüsse zum energieeffizienten Bauen der größte Einzelposten; 618 Mal wurde er im vergangenen Jahr bewilligt.

Immer mehr Ladesäulen für E-Autos im Kreis Augsburg

Neu hinzugekommen ist die Förderung der Elektromobilität. "Besonders freut mich, dass der Zuschuss zur Installation von Ladeinfrastruktur auf reges Interesse in der Region stößt“, hebt Durz hervor. Insgesamt sind 673 Installationen bezuschusst worden. "Die Zahl ist bemerkenswert“, findet Durz, da diese Förderung erst seit Ende November 2020 existiert. "Die private Ladeinfrastruktur hat eine enorme Bedeutung, da über 50 Prozent der Ladevorgänge zu Hause stattfinden.“ Die staatliche Förderung zum Umstieg auf die Elektromobilität komme somit im Landkreis an. Dort hat sich die Zahl der Elektroautos innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Verbrennern führen die Elektrischen aber immer noch ein Nischendasein.

