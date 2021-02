12:27 Uhr

Corona-Mutation im Kreis Augsburg: Infizierte haben sich nicht im Ausland angesteckt

Plus Sieben Menschen im Kreis Augsburg haben sich mit einer mutierten Form von Corona angesteckt. Nun wird klar: Sie hatten sich offenbar in der Region infiziert.

Von Philipp Kinne

Mindestens eine mutierte Form des Coronavirus ist bislang im Kreis Augsburg nachgewiesen. Sieben Menschen haben sich angesteckt. Bislang war unklar, wo und wie sich diese Personen mit der mutmaßlich gefährlicheren Variante von Corona infizierten. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt das Landratsamt nun mit, dass die Infizierten sich nicht im Ausland angesteckt hätten.

In anderen Landkreisen, wie zum Beispiel im Kreis Dillingen, stehen die Mutationsvarianten in Zusammenhang mit Reiserückkehrern. Im Kreis Augsburg allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Betroffenen in der Region angesteckt haben. Bislang sind sieben Fälle bekannt. Drei davon stünden in Zusammenhang, erklärt Jens Reitlinger, Sprecher des Landratsamtes. Die anderen vier sind unabhängig voneinander zu betrachten.

Mutiertes Coronavirus im Kreis Augsburg: Sieben Fälle bekannt

Bislang ist nur belegt, dass sich die Betroffenen mit einer mutierten Form des Coronavirus angesteckt haben. Welche das im Detail ist, sollen genauere Untersuchung zeigen. Deren Ergebnisse werden in etwa zwei Wochen erwartet.

Es gibt zahlreiche Mutationen des Coronavirus. In Bayern sind bereits mehrfach die bekannten Varianten aus Großbritannien und Südafrika aufgetreten. Bei denen wird eine leichtere Übertragbarkeit befürchtet, die Krankheitsverläufe sollen aber nicht schwerer sein. Laut RKI sei noch unklar, wie sich diese neuen Varianten auf die Situation in Deutschland auswirken werden. "Aber bei erhöhter Übertragbarkeit der neuen Virusvarianten besteht die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen an Covid-19 erkranken und sich die Lage weiter verschärft", so das Institut.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen