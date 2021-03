Corona-Notbremse im Kreis Augsburg: Diese Regeln gelten ab Gründonnerstag

Plus Nun hat es auch den Landkreis Augsburg erwischt. Weshalb die hohe Inzidenz zu erwarten war und was sie für die Menschen bedeutet.

Jetzt hat es auch den Landkreis Augsburg erwischt. Dort gilt ab Gründonnerstag, 1. April, die Corona-Notbremse. So sieht es die mittlerweile 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor.

Wenn das Robert-Koch-Institut an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 feststellt, sind verschärfte Bestimmungen fällig. "Nachdem die Inzidenz heute die Grenze von 100 laut dem RKI-Dashboard mit 109,3 den dritten Tag in Folge überschreitet, tritt ab Donnerstag, 1. April 2021, im Landkreis Augsburg die sogenannte 'Notbremse' in Kraft", so Landrat Martin Sailer ( CSU) in einer Erklärung am Dienstag.

Ab Donnerstag wieder nächtliche Ausgangssperre im Kreis Augsburg

Unter anderem gilt dann eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, die Beschränkung der privaten Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person sowie das Verbot von Click & Meet im Einzelhandel.

Click & Collect bleibt nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung im Einzelhandel weiterhin erlaubt: Man kann seine Waren von zu Hause aus bestellen und dann nach Vereinbarung im Geschäft abholen. Zudem dürfen Friseure sowie Betriebe zur Fuß-, Nagel- und Gesichtspflege inzidenzunabhängig geöffnet bleiben, genauso wie Blumengeschäfte, Garten- und Baumärkte, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive.

Wer noch nach Terminvereinbarung einkaufen will, hat dazu noch Gelegenheit. Bis einschließlich Mittwoch, 31. März, 23.59 Uhr, bleiben die aktuell geltenden Regelungen bestehen. Damit ist der Mittwoch der vorerst letzte Tag ohne nächtliche Ausgangssperre.

Gersthofen: Ballonmuseum macht zu

Betroffen sind auch kulturelle Einrichtungen, wie dieses Beispiel zeigt: Aufgrund der hohen Inzidenzwerte in der Covid-19-Pandemie schließt das Ballonmuseum Gersthofen ab Donnerstag, 1. April, erneut vorübergehend seine Pforten. Über die Wiederöffnung wird das Ballonmuseum auf seiner Website sowie auf Facebook tagesaktuell informieren. Ebenso schließt ab dem 1. April bis auf Weiteres auch der Kartenvorverkauf im Ballonmuseum, bleibt aber telefonisch und online weiterhin erreichbar.

Dass der Landkreis Augsburg die Marke von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschreiten würde, hatte sich schon länger abgezeichnet.

Aktuell liegt der Landkreis laut Robert-Koch-Institut bei einer Sieben-Tage-Fallzahl von 277. Vor allem Mitte und Ende vergangener Woche wurden dem Gesundheitsamt vergleichsweise viele Neuinfektionen gemeldet, die die Gesamtzahl in die Höhe trieben. Werte von 60 Neuinfektionen am Tag sind aber wenig im Vergleich zu den Tageswerten, die zwischen November und Januar gemeldet worden sind. Dort wurden Zahlen jenseits der 170 registriert.

Innerhalb eines Jahres wurden im Landkreis Augsburg insgesamt 8500 Covid-19-Fälle bemerkt, die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen. An oder mit der Krankheit gestorben sind inzwischen 179 Menschen, die meisten davon waren über 80 Jahre alt.

So hoch ist die Inzidenz bei den Nachbarn

Insgesamt haben inzwischen zwei Drittel der bayerischen Kreise die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. In Aichach-Friedberg liegt die Inzidenz bei 103,2, in Landsberg bei 82,3, in Günzburg bei 118,1, in Dillingen bei 89,1 und in Donau-Ries bei 163. Die Stadt Augsburg liegt laut Robert-Koch-Institut bei 163,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

