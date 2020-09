10:56 Uhr

Corona-Party: Polizei schickt Jugendliche in Diedorf heim

Im Rahmen einer Streifenfahrt hat die Polizei in Diedorf am Samstagabend 30 bis 40 Jugendliche nach Hause geschickt, die trotz Corona eine Party feierten.

Anwohner haben sich in Diedorf am Samstagabend wegen der lauter Musik beschwert. Der Hintergrund: An einem Skaterplatz feierten 30 bis 40 Jugendliche. Gegen 22 Uhr war die Personengruppe angewachsen und die Veranstaltung wurde durch die Polizei aufgelöst.

Der Großteil der Teilnehmer folgte der Aufforderung über Lautsprecher, den Platz zu verlassen. Einzelne Teilnehmer mussten persönlich angesprochen werden. Ihnen wurden Platzverweise erteilt. Der Skaterplatz wurde stark vermüllt. Die Verantwortlichen wurden darauf hingewiesen, dass sie für die Kosten der Müllbeseitigung haftbar gemacht werden.

In der Vergangenheit war der Müll an dieser Stelle schon öfter Thema in der Diedorfer Gemeindeverwaltung. Außerdem hielten sich die Teilnehmer oftmals nicht an die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften. Aktuell ist der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nur Gruppen mit höchstens zehn Personen erlaubt, bei geplanten Veranstaltungen im Freien allerdings für bis zu 200 Personen. (jah)

