Corona-Quarantäne: Kindergarten von Adelsried vorerst geschlossen

Der Kindergarten in Adelsried ist geschlossen. Grund dafür sind zwei auf Corona positiv getestete Kinder.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche zwei Kinder positiv auf Corona getestet wurden, sind nun der Kindergarten und die Krippe in Adelsried geschlossen. Die beiden positiven Kinder sind seit Donnerstag in Quarantäne - hinzu kommen nun weitere 122 Kinder und 23 Betreuungskräfte, die ihr Zuhause nicht verlassen dürfen.

Corona-Fall in Kita: Kindergarten in Adelsried geschlossen

Die Quarantäne gilt nicht für die Angehörigen der Kinder. So können zum Beispiel Geschwisterkinder im Schulalter weiter zur Schule gehen. Noch mindestens bis zum 21. Oktober bleiben Kindergarten und Krippe dicht. Sollten bis dahin weitere Kinder der Einrichtung positiv getestet werden, könnte sich dieser Zeitraum verlängern.

Die Fallzahlen steigen derzeit im gesamten Landkreis Augsburg wieder. Nach Angaben des Gesundheitsamts hatte der Landkreis Augsburg in den letzten sieben Tagen 36,6 Infizierte pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen. Damit ist der Warnwert von 35 überschritten. Im Verlauf des Mittwochs sollen weitere Maßnahmen bekannt gegeben werden. (AZ)

