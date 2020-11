Corona-Regeln: Es gibt immer eine Alternative

Die Verwirrung um die negativen Corona-Tests für Schüler zeigen: Es ist nicht jede Entscheidung ohne Alternative.

Man kann es relativ neutral formulieren: Für Eltern sind die Regelungen, die im Zusammenhang mit Corona an den Schulen gelten, oft einmal unübersichtlich. Sicher, Eltern müssen nicht gleich auswendig wissen, welcher Anweisung sie nun höheren Glauben schenken müssen, dem Landratsamt oder den Ministerien in München.

Allerdings sollten die jeweiligen Entscheidungsträger in München und Augsburg genau das schon wissen. Dem Landratsamt ist da zunächst einmal kein Vorwurf zu machen. Als dort die praktikable Anordnung getroffen wurde, dass für die Rückkehr nach einer Krankheit in Schulen kein negativer Corona-Test nötig sei, waren sie noch zuständig.

Stunden später war alles anders

Stunden später galt wieder, dass nun das Ministerium in München entscheidet. Hier setzt man nun unbedingt auf negative Testergebnisse. Aber es dauerte, bis das zu den unteren Verwaltungsebenen durchdrang. Da waren die unterschiedlichen Aussagen schon längst bei den Eltern angekommen.

Und dann muss man es auch nicht mehr ganz so freundlich formulieren: So ein Wirrwarr trägt nicht dazu bei, das Vertrauen in die alternativlose Dringlichkeit bestimmter Entscheidungen zu bestätigen. Vielmehr wird klar: Es gibt immer auch einen begründeten, anderen Weg. Nachfragen bleibt auch in Corona-Zeiten erlaubt.

