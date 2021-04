18:00 Uhr

Corona-Schnelltests im Kreis Augsburg: So läuft das große Testen in den Zentren

Plus Jeder kann sich im neuen Schnelltestzentrum in Gersthofen kostenlos auf das Virus untersuchen lassen. Wie das abläuft und weshalb schon am ersten Tag viel Andrang herrscht.

Von Philipp Kinne

Die Schlange an Menschen vor dem neuen Testzentrum in Gersthofen ist schon vor der Eröffnung beachtlich. Etwa ein Dutzend Gersthofer wartet auf etwas mehr Gewissheit. Sie alle wollen einen Corona-Schnelltest machen. Den braucht man zum Beispiel zum Einkaufen in bestimmten Geschäften, für den Arbeitgeber oder einfach nur für ein sicheres Gefühl. Es ist bereits das zehnte Testzentrum, welches das Rote Kreuz mit ehrenamtlichen Helfern betreibt. Jeder kann sich kostenlos testen lassen. Wie funktioniert das?

