vor 34 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt auf 59,2

Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg ist am Wochenende deutlich gestiegen. Nun liegt der Wert deutlich über der für Lockerungen entscheidenden Marke von 50.

Von Philipp Kinne

Die Sieben-Tage Inzidenz im Kreis Augsburg steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) auf 59,2. Damit liegt der Wert deutlich über der für Lockerungen entscheidenden 50er-Marke. Noch am Freitag meldete das RKI eine Inzidenz knapp unter diesem Wert.

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sind 173 Menschen aus dem Landkreis Augsburg gestorben. Insgesamt meldet das RKI seit Beginn der Pandemie 7810 positiv Getestete. Darunter 150 aus den vergangenen sieben Tagen.

Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg niedriger als in der Stadt

Etwas höher als im Landkreis liegt der Inzidenzwert in der Stadt Augsburg, dort steht er bei 62,7. In den nördlicher gelegenen Nachbarlandkreisen Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen ist dieser Indikator für das Infektionsgeschehen mit Werten zwischen 19,3 und 26,9 deutlich geringer. Dort können am Montag die Geschäfte also aller Voraussicht nach wieder öffnen.

