Corona: So viele Menschen testet das Rote Kreuz im Kreis Augsburg

Plus Das BRK bietet immer mehr Möglichkeiten für einen kostenlosen Schnelltest an. Wo neue Zentren geplant sind und wie hoch die Positivrate unter den Getesteten ist.

Corona-Schnelltests werden im Alltag im präsenter. Firmen testen ihre Mitarbeiter, Schüler werden untersucht, und auch zum Shoppen braucht es vielerorts einen negativen Schnelltest. Um den am Ladeneingang vorzeigen zu können, strömen immer mehr Menschen zu den Testzentren im Landkreis. Einige davon betreibt das Rote Kreuz mit ehrenamtlichen Helfern. Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK, zieht nun eine erste Bilanz und verrät, wie viele Tests positiv ausfielen.

Mit dem großen Testen begonnen hat das Rote Kreuz im Landkreis kurz vor Weihnachten. In Zusmarshausen entstand das erste Schnelltestzentrum. Zunächst sollte es eine Möglichkeit für Angehörige von Senioren werden, die einen negativen Test vorzeigen müssen. "Wir wollten ein Angebot schaffen, damit Angehörige ihre Liebsten an Weihnachten im Heim besuchen können", sagt Haugg. Weil mittlerweile immer mehr Tests benötigt werden, hat das Rote Kreuz das Angebot ausgebaut. An neun Stationen im ganzen Kreis kann sich jeder kostenlos auf das Virus testen lassen.

BRK: Positivrate bei Schnelltests liegt im Landkreis bei 0,6 Prozent

Der Bedarf steigt, wie die Zahlen des BRK belegen. Im Januar haben sich laut Thomas Haugg 2265 Menschen auf das Virus testen lassen. Im Februar waren es rund 3800, im März etwa 5700 und im April bislang schon über 6800 Getestete. "Ich gehe davon aus, dass wir diesen Monat die 7000er-Marke noch reißen", sagt Haugg. In den kommenden Monaten dürfte die Zahl noch weiter steil nach oben gehen. Doch wie viele der Getesteten haben tatsächlich Corona?

Im Schnitt ergebe sich laut Haugg eine Positivrate von 0,6 Prozent. Während im Januar und im Februar jeweils nur einer der beim BRK Getesteten positiv war, sind es im April bislang 38. Allerdings: Allein der Schnelltest reicht nicht aus, um mit Sicherheit zu sagen, dass jemand tatsächlich das Virus in sich trägt. Sollte der Schnelltest beim BRK positiv ausfallen, muss anschließend ein sogenannter PCR-Test beim Gesundheitsamt gemacht werden. Diese gelten als deutlich sicherer als die herkömmlichen Schnelltest und werden von medizinischem Personal durchgeführt. Die Auswertung erfolgt durch Labore. Wenn auch der PCR-Test positiv ausfällt, müssen sich die Getesteten umgehend in Quarantäne begeben. Wichtig: Nur diese, vom Gesundheitsamt durchgeführten Tests, sind für die Sieben-Tage-Inzidenz relevant. Die Schnelltests wirken sich nicht direkt auf die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichen Statistiken aus.

Wo im Landkreis Augsburg PCR-Tests angeboten werden

PCR-Tests werden in Testzentrum des Landkreises in Hirblingen durchgeführt. Auch dort kann sich jeder kostenlos testen lassen. Die Nachfrage sei hoch, falle aber je nach Wochentag unterschiedlich aus, erklärt Jens Reitlinger, Sprecher des Landkreises. "Wir verbuchen freitags und montags in der Regel die höchsten Testzahlen mit je rund 450 Abstrichen für PCR-Beprobungen und zusätzlich etwa 350 Antigen-Schnelltests", sagt er. An den Wochenendtagen werden im Schnitt bis zu 300 PCR- und bis zu 200 Schnelltests pro Tag abgenommen. Dienstags bis donnerstags ist in der Regel etwas weniger los. Das testende Labor ist gesetzlich verpflichtet, den Befund direkt an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln.

Das Rote Kreuz will in den kommenden Wochen noch mehr Teststationen im Landkreis einrichten. Geplant sind neue Zentren in Bonstetten und Langweid. In Dinkelscherben wird über ein neues Testzentrum in der Reischenauhalle nachgedacht. Auch in der Geschäftsstelle des BRK in Göggingen soll man sich ab Mitte Mai testen lassen können. Ab Dienstag soll das auch im Gersthofer City-Center gehen. Dort wird eine leer stehende Ladenfläche zur Zeit zum Testzentrum umgebaut. Ohne Voranmeldung kann jeder dort künftig donnerstags und samstags einen kostenlosen Test machen lassen. Bürgermeister Michael Wörle freut sich sehr über das zusätzliche Angebot. In Gersthofen habe man bereits über verschiedene Möglichkeiten zum Test nachgedacht, doch immer wieder gab es Probleme. Mit dem BRK habe die Stadt nun einen fachkundigen Partner an der Seite. Wörle: "Was man dabei nicht vergessen darf: All das passiert beim BRK im Ehrenamt."

Testzentren vom BRK werden im Kreis Augsburg ehrenamtlich betrieben

Laut Thomas Högg seien bereits jetzt Ehrenamtliche auf insgesamt elf Vollzeitsstellen zum Testen in den verschiedenen Zentren verteilt. Die meisten wüssten das zu schätzen, sagt Högg. Allerdings: "Von einigen erwarte ich mehr Feingefühl." Denn immer wieder komme es zu Beschwerden von einigen, die sich zum Beispiel über zu lange Wartezeiten beschweren. Dass das Angebot von freiwilligen Helfern umgesetzt wird, wird aus Sicht des BRK-Chefs teils nicht geschätzt. "Man darf nicht vergessen, dass die Ehrenamtlichen auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen", sagt Högg mit Blick auf die Infektionsgefahr.

Neben dem Roten Kreuz bieten auch viele Apotheken im Landkreis kostenlose Corona-Schnelltests an. Eine ausführliche Auflistung finden Sie unter ww.landkreis-augsburg.de/corona-testen.

