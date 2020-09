31.08.2020

Corona-Teststation in Hirblingen: Das müssen Sie wissen

Im Pandemiezentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing werden Corona-Tests durchgeführt.

Mit den Abstrichen in Hirblingen hat der Landkreis ein Privatunternehmen beauftragt. Hier ein Überblick zum Ablauf

Von Regine Kahl

Am Donnerstag geht es los: Dann werden im neuen Testzentrum in Hirblingen Corona-Tests gemacht. Hier die Antworten zu den wichtigsten Fragen dazu:

Warum gibt es das Testzentrum?

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat der bayerische Freistaat die Landkreise und kreisfreien Städte angewiesen, Testzentren einzurichten. Aktuell beläuft sich der Wert der Fälle pro 100000 Einwohner in sieben Tagen im Landkreis Augsburg auf 14,3 (der Warnwert ist 35).

Wo ist das Testzentrum?

Das Testzentrum wird im Gersthofer Stadtteil Hirblingen (Gersthofer Straße 9) eingerichtet, wo vorher die Abstreichstelle des Landkreises war.

Wer kann sich dort auf Corona testen lassen?

Alle Bewohner des Landkreises können sich dort ab Donnerstag, 3. September, auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests sind kostenfrei. Voraussetzung ist eine Terminvereinbarung. Diese kann auf der Webseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/corona vorgenommen werden. Eine telefonische Hotline als Alternative wird demnächst bereitgestellt.

Wie funktioniert das Corona-Testzentrum?

Das Testzentrum ist als „Drive-In-Strecke“ angelegt. Das Auto darf nicht verlassen werden, um Ansteckungen zu vermeiden. Der direkte Kontakt zum Teststellenpersonal ist auf ein Minimum beschränkt, der Mindestabstand und die Hygienevorgaben sollen gewahrt bleiben. Wer zu Fuß kommt, wird nicht getestet.

Wer macht die Corona-Tests?

Mit der Umsetzung des Betriebs des Testzentrums hat das Landratsamt das Unternehmen Ecolog beauftragt, um das Personal der Gesundheitsbehörde anderweitig einsetzen zu können. Die Mitarbeiter sind vor allem damit beschäftigt, Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig zu machen.

Wie lange dauert es, bis es ein Ergebnis gibt?

„Die Kapazitäten des Testzentrums sind darauf ausgerichtet, dass spätestens 36 Stunden nach der Beprobung ein Befund vorliegt“, sagt Landrat Sailer. Ihre Testergebnisse erhalten Getestete über die E-Mail-Adresse, die sie zur Terminvereinbarung angegeben haben. Über positive Ergebnisse wird automatisch das Gesundheitsamt informiert, das unverzüglich die Ermittlung von Kontaktpersonen und alle weiteren Sofortmaßnahmen einleiten will. Sollte die Terminreservierung telefonisch erfolgt sein, wird das Testergebnis per Rückruf übermittelt. Termine für Abstriche im Testzentrum werden montags bis freitags je von 9 bis 17 Uhr angeboten.

Welche Rolle bleibt für die Hausärzte?

Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, sich wegen eines Tests an die Hausarztpraxis zu wenden. „Wir empfehlen dringend, vor allem beim Vorliegen von Symptomen den Test bevorzugt bei einem niedergelassenen Arzt durchführen zu lassen, um medizinische Betreuung zu erhalten,“ so Sailer. Der ärztliche Bereitschaftsdienst kann bei der Vermittlung einer Teststelle unter der Telefonnummer 116 117 weiterhelfen. Auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns unter www.kvb.de lässt sich per Suche nach der Postleitzahl herausfinden, welche Arztpraxen im Umfeld Corona-Tests anbieten.

