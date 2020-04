00:31 Uhr

Corona: Teststation zieht um

Abstreichstelle künftig in Hirblingen

Wegen des beginnenden Schulbetriebs am Schulzentrum in Neusäß wird die stationäre Abstreichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) nach Hirblingen verlegt. Getestet wird nach Terminvereinbarung künftig in der Gersthofer Straße 9. Bürger des Landkreises können sich dort ab Montag, 27. April, nach dem bewährten Verfahren testen lassen. Die Abstreichstelle ist in der kommenden Woche am Montag, 27. April, und Donnerstag, 30. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Ab der folgenden Woche erstrecken sich die Betriebszeiten auf Montag, Mittwoch und Freitag, ebenso jeweils von 14 bis 17 Uhr. Zudem bleiben die mobilen Abstreichteams des Gesundheitsamtes im Landratsamt Augsburg weiter im Einsatz.

Neben den beiden Schwerpunktpraxen in Inningen und Langweid-Stettenhofen gibt es eine dritte Anlaufstelle. Es handelt sich um die Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Sebastian Lochbrunner in Schwabmünchen, Mindelheimer Straße 6a. Personen mit Symptomen, die möglicherweise auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten und nicht von ihrem Hausarzt behandelt werden können, haben die Möglichkeit, sich dort nach vorheriger Anmeldung und Überweisung durch den Hausarzt untersuchen zu lassen. Die Termine werden den Patienten über ihren Hausarzt telefonisch bekannt gegeben.

Die Kfz-Zulassungsstelle ermöglicht ab Montag, 27. April, wieder die Terminanmeldung über das Online-Formular, das auf der Website des Landkreises zu finden ist. Telefonisch ist die Zulassungsstelle weiterhin zwischen 8 und 12.30 Uhr unter den Rufnummern 0821/3102-2708, -2709, -2710 und -2731 zu erreichen. Die Außenstelle in Schwabmünchen ist nach wie vor bis auf Weiteres geschlossen. (AL)

Themen folgen