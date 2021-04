Corona-Teststationen im Landkreis: Reichen die Kapazitäten?

Plus Kostenlose Corona-Tests sind heiß begehrt. Im Kreis gibt es inzwischen mehr als 20 Angebote für Schnelltests, unter anderem in Horgau und Thierhaupten. Doch reicht das aus?

Seit dem Dienstag können sich die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenmünster im Feuerwehrhaus Zusamzell kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das neue Testzentrum ist dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Termin für den Schnelltest kann online über die Website der Gemeinde gebucht werden. Das Testergebnis wird kurz nach dem Abstrich per E-Mail zugeschickt. Hier geht es zur Anmeldung: https://www.altenmuenster.de/de/corona-testzentrum

Normalerweise wird der helle Raum im Klausurgebäude des Klosters Thierhaupten für Kunst- und andere Ausstellungen genutzt. Ab Donnerstag, 15. März, wird er zur Corona-Schnellteststation umgewandelt. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Thierhauptener Rathauses in Zusammenarbeit mit der örtlichen Tassilo-Apotheke.

Corona-Tests im Kloster von Thierhaupten

Mit der Teststation im Kloster möchte man insbesondere Schulen und Kindergärten, aber auch Unternehmen und allen unsicheren Bürgern entgegenkommen, so Bürgermeister Toni Brugger. Zu Beginn plane man mit zwei Testtagen in der Woche: montags von acht bis elf Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Wer sich für den kostenlosen Schnelltest anmelden möchte, kann das bei der Tassilo-Apotheke unter der Telefonnummer 08271/3031 tun. Die Terminvergabe erfolgt während der Öffnungszeiten der Apotheke.

Die Testpersonen dürfen innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt haben und sich nicht in angeordneter Quarantäne befinden. Weitere Ausschlusskriterien für das Testen im Kloster sind folgende Symptome: Husten, Fieber, (Heu-)Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksstörungen, Hautausschlag, allgemeine Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen. Personen, die von derartigen Symptomen betroffen sind, sollten sich bezüglich eines PCR-Tests an einen Arzt wenden.

Wer zum Testen in das Kloster kommt, sollte Einverständnis- und Datenschutzerklärung am besten schon ausgefüllt dabeihaben. Beide Dokumente finden sich auf der Homepage des Rathauses unter www.thierhaupten.de (Rubrik "Aktuelle Informationen zum Corona-Virus"), liegen jedoch auch beim Testraum im Kloster aus. Das Ergebnis und ein Zertifikat erhalten die Testpersonen in der Regel noch am selben Tag. Auch ein kinderfreundlicher Abstrich kann gemacht werden: Das Stäbchen bewegt sich dafür lediglich im unteren Bereich der Nase.

In Horgau auch Corona-Tests am Sonntag

In der Gemeinde Horgau eröffnet am Sonntag, 18. April im Anwesen "Martinsplatz 6" eine weitere Corona-Teststation unter der Regie des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag jeweils von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort unter https://brk-augsburg-land.rotkreuz-testzentrum.de/ möglich. Wer ohne Termin zum Testen kommt, müsse mit Wartezeiten rechnen, sagt Bürgermeister Thomas Hafner.

Für den Betrieb der Teststelle in Horgau sucht das BRK noch ehrenamtliche Helfer. Vorkenntnisse oder eine Impfung sind dafür nicht notwendig. Die Personen werden eingewiesen. Nähere Informationen dazu erteilt die Gemeinde Horgau, Frau Braun, Tel. 08294-804020.

So finden Sie die Corona-Schnelltestangebote im Kreis Augsburg

Nach einer aktuellen Liste des Landratsamtes gibt es im Kreis Augsburg inzwischen mehr als 20 Schnelltestangebote von gewerblichen Anbietern, Roten Kreuz und Apotheken. Eine ausführliche Übersicht finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de/corona-testen. Hinzu kommen noch die Angebote von Ärzten. Zur Suchmaske im Internet geht es hier: https://dienste.kvb.de/arztsuche/app/einfacheSuche.htm

Wie groß die Nachfrage gerade nach Schnelltests ist, zeigte am Montag eine Diskussion im Kreisausschuss. Dort berichteten FW-Fraktionschefin Melanie Schappin und der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) von langen Warteschlangen, die sich am Sonntagnachmittag vor den Testzentren in Gersthofen-Hirblingen und Königsbrunn gebildet hätten.

In Hirblingen, wo die Firma Ecolog das Testzentrum des Landkreises Augsburg betreibt, wurden am Sonntag etwas mehr als 500 Menschen getestet (Antigen- und PCR-Tests zusammengerechnet). Über den Tag gesehen hat das Testzentrum nach Angaben der Landkreisverwaltung Testkapazitäten für bis zu 1000 Menschen.

Beim Ausbau der Testangebote setzt die Landkreisverwaltung nicht zuletzt auf das Rote Kreuz und dessen ehrenamtliche Helfer. Diese seien aber nicht an allen Tagen in gleichem Umfang verfügbar, so der Meitinger Bürgermeister und Vizelandrat Michael Higl (CSU). Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner (CSU) berichtete aus seiner Stadt von vielen Anfragen. Darunter seien auch Firmen, die ihre Beschäftigten testen wollen, bevor diese am Arbeitsplatz eintreffen.

