vor 52 Min.

Corona-Verstoß: Wirtin kassiert Anzeige, weil sie Bier ausschenkt

Eine Wirtin verkauft einem Gast in einem Wirtshaus in Dinkelscherben ein Bier - und verstößt damit gegen die Corona-Vorschriften.

Von Philipp Kinne

Ein Gast sitzt an der Theke eines Wirtshauses in Dinkelscherben und trinkt Bier. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, zur Zeit aber verboten. Da seit Beginn des Lockdowns nach den Vorschriften der Betrieb von Gaststätten jeder Art untersagt ist, kassierte die Wirtin am Donnerstag eine Anzeige. Auch der Gast muss mit einer Strafe rechnen. Er hatte laut Polizei keine Maske getragen.

