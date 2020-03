18:01 Uhr

Corona-Virus: Darf mein Kind noch zur Nachhilfe oder zum Sport?

Das Landratsamt Augsburg beantwortet die häufigsten Fragen zum Corona-Virus. Was die Menschen in der Region nun wissen sollten.

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hat eine Coronavirus-Hotline eingerichtet. Antworten auf die dort am häufigsten gestellten Fragen werden nun auf der Seite landkreis-augsburg.de/corona zusammengefasst. Diese Seite werde kontinuierlich aktualisiert, erklärt Landrat Martin Sailer. Die aktuell häufigsten Fragen sind Folgende:

Wie äußert sich die Krankheit?

Die meisten Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen mild. Anzeichen einer Erkrankung sind: l Fieber l Husten l Kurzatmigkeit l Atembeschwerden Nur in schwereren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegssyndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen.

Wie steckt man sich mit dem Coronavirus an?

Das Virus wird von Mensch zu Mensch vorwiegend durch Tröpfcheninfektion übertragen – durch Husten, Niesen oder Speichel.

Wie lange dauert es, bis ich eine Ansteckung bemerke?

Laut aktuellem Stand ziehen sowohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch die europäische Seuchenschutzbehörde (ECDC) weiterhin eine Inkubationszeit von 14 Tagen in der Falldefinition heran.

Wie kann ich mich vor Coronaviren schützen?

Wie bei der saisonalen Grippe werden diese Maßnahmen empfohlen: l Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. l Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen), wenn Sie husten oder niesen. l Entsorgen Sie das Papiertaschentuch umgehend und waschen Sie danach Ihre Hände. l Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen. Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung sind eine gute Händehygiene, korrekte Hustenetikette und das Einhalten eines Mindestabstandes (circa ein bis zwei Meter) von krankheitsverdächtigen Personen. Diese Maßnahmen gelten generell auch während der Grippesaison.

Können Einmal-Mundschutzmasken schützen?

Einmal-Mundschutzmasken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in der Luft übertragen werden. Aber sie können dazu beitragen, das Risiko der Weiterverbreitung des Virus durch „Spritzer“ von Niesen oder Husten zu verringern. Zum jetzigen Zeitpunkt wird das Tragen von Hygiene- bzw. Atemschutzmasken für die gesunde Allgemeinbevölkerung weder von der WHO noch von der ECDC empfohlen.

Kann ich mich über Lebensmittel oder Wasser mit dem Coronavirus infizieren?

Nein, von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. geht keine Gefahr aus. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über herkömmliche Lebensmittel beziehungsweise über Trinkwasser/Leitungswasser oder Oberflächenwasser infiziert haben.

Sind Kinder im Vergleich zur Normalbevölkerung anfälliger für eine Erkrankung und kann eine Ansteckung vermieden werden?

Es gibt keine Nachweise, dass Kinder anfälliger für eine Covid-19-Erkrankung sind. Dennoch wurden Ansteckungsfälle von Kindern, mitunter sehr jungen Kindern, berichtet. Kinder sollten die üblichen Präventionsmaßnahmen wie Erwachsene ergreifen.

Sind Schwangere im Vergleich zur Normalbevölkerung anfälliger für eine Erkrankung mit Covid-19?

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für eine erhöhte Anfälligkeit schwangerer Frauen für Covid-19. Sie können aber im Vergleich zur Normalbevölkerung ein höheres Risiko einer Erkrankung haben, wie dies bei anderen viralen Atemwegsinfektionen wie etwa Grippe nachweislich der Fall ist.

Mein Hausarzt hat mich auf das Staatliche Gesundheitsamt verwiesen. Ich habe eine leichte Erkältung beziehungsweise einen leichten Schnupfen, war aber in keinem Risikogebiet und hatte keinen Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person. Was muss ich tun?

In der kalten Jahreszeit ist es nicht unüblich, dass viele Personen normale Erkältungen bekommen. Bleiben Sie ruhig und beobachten Sie Ihre Symptome. Mit diesem Hintergrund müssen Sie vorerst nicht auf das Coronavirus getestet werden.

Ich war in Südtirol im Urlaub, hatte keinen Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person und habe keine oder nur leichte Symptome. Was muss ich tun?

Wenn Sie keine Symptome haben, müssen Sie nichts weiter veranlassen. Sollten Sie Symptome haben, melden Sie sich bitte unter der Corona-Hotline des Landratsamts 0821/3102-3999.

Ich bin Lehrkraft und als Springer an einer jetzt wegen des Coronavirus geschlossenen Schule tätig. Was muss ich tun?

Sollten Sie als mögliche Kontaktperson infrage kommen, werden die Mitarbeiter des Staatlichen Gesundheitsamtes auf Sie zukommen. Sie müssen nichts veranlassen. An nicht geschlossenen Schulen können Sie weiterhin unterrichten.

Mein Kind muss wegen der Schulschließungen zuhause bleiben. Ich habe aber noch weitere Kinder, die auf andere Schulen gehen. Müssen auch diese Kinder zuhause bleiben?

Nein, Ihre Kinder können nicht geschlossene Schulen weiterhin besuchen.

Die Schule meines Kindes wurde wegen des Coronavirus geschlossen. Wie verhält es sich bei Sportvereinen etc.? Müssen die Kinder, die in Risikogebieten waren oder von Schulschließungen betroffen sind, zum Beispiel vom Vereinstraining fernbleiben?

Bei den Schulschließungen handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. So lange ein Kind keine Symptome vorweist, müssen auch keine Maßnahmen ergriffen werden. Es wird allerdings angeraten, große Menschenansammlungen zu meiden.

Kann ich mein Kind noch in Vereine, zu Nachhilfestunden, in die Musikschule etc. lassen?

Sollte Ihr Kind unter offizieller Quarantäne stehen, muss es zuhause bleiben. Ansonsten liegt die Absage von Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen im eigenen Ermessen.

Mein Chef verlangt von mir, dass ich einen Abstrich mache und mich auf das Coronavirus testen lasse beziehungsweise ich selbst möchte mich testen lassen. Geht das und an wen kann ich mich wenden?

Ein Abstrich vonseiten des Staatlichen Gesundheitsamtes kann nur bei symptomatischen Personen und nach offizieller Anordnung erfolgen.

Mein Chef sagt, dass er mich nicht arbeiten lässt, weil mein Kind eine Schule besucht, die geschlossen ist.

Wenn Ihr Kind nicht unter offizieller Quarantäne steht, dürfen Sie ganz normal arbeiten.

Ich habe eine Veranstaltung geplant. Kann diese noch stattfinden?

In Bayern werden alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt. Bei kleineren Veranstaltungen liegt die Absage im eigenen Ermessen. Es wird allerdings angeraten, deren Notwendigkeit zu überdenken. (AL)

