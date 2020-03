19.03.2020

Corona-Virus: Landrat Sailer befürwortet Ausgangssperren

Im Augsburger Land gibt es jetzt schon mehr als 50 Infizierte. Warum Landrat Martin Sailer landesweit für weitere Schritte plädiert.

Von Christoph Frey

Landrat Martin Sailer „befürwortet ausdrücklich“ Ausgangsbeschränkungen, wie sie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung am Donnerstag ins Spiel gebracht hat. Das sagte Sailer auf Anfrage unserer Zeitung. Bilder von Ausflügler-Scharen auf der (mittlerweile geschlossenen) Zugspitze zeigten, dass viele Menschen den Ernst der Lage noch nicht begriffen hätten. Sailer betonte nochmals: „Wir müssen die Infektionsketten unterbrechen.“ Deshalb müssten die Menschen zu Hause bleiben. Am Donnerstag verzeichnete das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg 53 bestätigte Fälle von Covid-19. Am Mittwoch waren es erst 38.

In Augsburg Stadt und Land (sowie Nordschwaben) waren gestern insgesamt 230 Polizeibeamte im Einsatz, um Betriebe zu kontrollieren, ob sie sich an die eingeschränkten Öffnungszeiten halten. Die Staatsregierung hatte per Allgemeinverfügung angeordnet, welche Plätze, Geschäfte und Einrichtungen ab sofort geschlossen sind. Dazu zählen beispielsweise Spiel- und Sportplätze sowie Straßencafés. Außerdem sind Versammlungen von Personengruppen im öffentlichen Bereich verboten. In Abstimmung mit dem Landratsamt Augsburg kontrolliert die Polizei die Einhaltung dieser Regeln. Die Nichtbeachtung gilt als Straftat. Darauf wies das Landratsamt gestern noch einmal hin.

Coronakrise: KfZ-Zulassungen nur noch für Betriebe

Die Behörde selbst richtet sich wegen der Corona-Pandemie auf einen länger währenden Ausnahmezustand ein und stellt den Parteienverkehr bis auf dringende Fälle (nur nach Voranmeldung) ein. Davon betroffen ist auch die Zulassungsstelle. Sie bleibt zwar für den Kundenverkehr geöffnet, allerdings auch nur nach Terminvereinbarung und mit Einschränkungen: Bearbeitet werden grundsätzlich nur Fälle, die dem handwerklichen und gewerblichen Bereich zuzuordnen sind. Prinzipiell ausgeschlossen sind vorerst Zulassungen und Wiederzulassungen von Freizeitfahrzeugen wie Motorrädern und Cabrios. Private Zulassungen sonstiger Art sind nur in dringenden Einzelfällen möglich. (mit pibo)

