11:14 Uhr

Corona-Zahl im Landkreis Augsburg steigt wieder deutlich, ein weiterer Toter

Die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg sind wieder deutlich angestiegen. Eine weitere Person ist gestorben.

Von Sören Becker

Nachdem der Landkreis Augsburg den Schwellenwert von 50 Neuinfizierten pro Woche gerechnet auf 100.000 Einwohner am Montag überschritten hat, lag er am Dienstag bei knapp 55 Infizierten. Am Mittwoch steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter stark an. Im Vergleich zum Vortag haben sich 22 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert.

Laut Landratsamt gab es in den vergangenen sieben Tagen 64 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis Augsburg. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist damit nun weit von einer Reduzierung der Warnstufe und der damit verbundenen Hygiene- und Abstands-Regeln entfernt. Dafür müsste dieser Wert unter 50 liegen.

Weiterer Mensch im Kreis Augsburg wegen Corona gestorben

Ein weiterer Mensch ist außerdem am Corona-Virus gestorben, sodass es nun insgesamt 13 Todesfälle gibt. Bisher gab es ohne Todesfälle 1030 bestätigte Fälle im Landkreis Augsburg. Davon sind 841 Personen wieder genesen. 189 Personen sind momentan erkrankt.

