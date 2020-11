Corona: Zahlen für jede Stadt und Gemeinde sind überfällig

Nach langem Zögern will nun das Landratsamt in Augsburg die Corona-Infektionszahlen für die einzelnen Orte herausrücken. Dieser Schritt war überfällig.

Die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, wie es in ihren Heimatorten um die Verbreitung der Krankheit bestellt ist. Es ist sicherlich richtig, dass daraus nicht unbedingt die Infektionsgefahr abzuleiten ist, die einem droht. Aber dieser Einwand gilt dann ebenso für die landkreisweite Zahl der Infizierten, die jedoch insofern wichtig ist, weil sich daraus all die durch Corona ausgelösten Ge- und Verbote ableiten, die unser aller Leben so sehr bestimmen.

Genau über diese Verordnungen regt sich immer mehr Unmut. Menschen fühlen sich überrumpelt und bevormundet, ziehen die Notwendigkeit in Zweifel und am Ende nicht mehr mit. Das aber wäre das Aus jeglicher Strategie gegen die Pandemie. Denn die funktioniert nur, wenn möglichst viele Menschen aus freien Stücken mitmachen und das wiederum setzt Verständnis im ureigensten Sinne des Wortes voraus. Um zu verstehen, braucht es gerade jetzt mehr Information und Transparenz. Verwaltungen sind auch dazu da, genau dafür die Bedingungen zu schaffen. Mag sein, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Den ist es wert.

