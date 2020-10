11:00 Uhr

Corona-Zahlen im Kreis Augsburg erreichen fast Warnwert

Der Landkreis Augsburg liegt nur noch knapp unter dem Corona-Warnwert von 35. Noch im Laufe der Woche werden weitere Einschränkungen erwartet.

Von Christoph Frey

Nach der Stadt Augsburg schnellen nun auch im Landkreis Augsburg die Corona-Infektionszahlen nach oben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) lag am Dienstagmorgen bei 33,4 Neuinfektionen. Das ist nur noch knapp unter dem ersten Warnwert von 35, ab dem das Landratsamt weitere Beschränkungen für die Bevölkerung erlässt. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 21,9.

Coronazahlen: Landratsamt Augsburg bereitet weitere Einschränkungen vor

Wie ein Sprecher der Behörde gegenüber unserer Redaktion sagte, wird erwartet, dass die Inzidenz im Landkreis im Laufe der Woche auf 35 oder mehr steigt. Die Behörde erwäge schon erste Schritte vor und werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren, bevor die Regelungen in Kraft treten müssen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Kreisverwaltungsbehörden für Regelungen in folgenden Bereichen zuständig: Gottesdienste,, Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sportveranstaltungen, Betriebskantinen und Gastronomiebetriebe, Beherbergung und Hotellerie, Tagungen, Kongresse und Messen, Kulturelle Veranstaltungen.

Im Kreis Augsburg vielleicht bald Höchstgrenze für private Feiern

Für private Feiern gilt laut Gesundheitsministerium eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Wörtlich heißt es: " Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten ist, wird bei privaten Feierlichkeiten eine Höchstteilnehmerzahl festgelegt. Für Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen wird die zulässige Anzahl der Personen auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt. Daneben wird dringlich empfohlen in privaten Räumen keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen."

Im Landkreis waren die Infektionszahlen über das Wochenende deutlich angestiegen. Das schlägt sich nun erstmals in den aktuellen Werten nieder. Waren am Montag 817 bestätigte Fälle seit Ausbruch der Seuche bekannt, so lag diese Zahl am Dienstagmorgen dann bei 861. Die Zahl der als erkrankt geltenden stieg von 74 auf 118. Zehn Menschen im Landkreis starben bislang an den Folgen von Corona.

