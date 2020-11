vor 58 Min.

Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg: Die Kurve wird flacher

Der Trend bei den Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg macht Hoffnung: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei den Neuinfektionen steigt seit zwei Tagen nicht mehr an.

Von Regine Kahl

Lange Zeit hatte die Kurve bei den Corona-Zahlen für den Landkreis Augsburg steil nach oben gezeigt. Jetzt flacht sie ab. Am Mittwoch wurde ein nahezu gleicher Inzidenzwert bei den Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet.

Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 238,9, das ist immer noch der dunkelrote Bereich der Corona-Ampel. Am Dienstag hatte der Wert 240,9 betragen. 81 neue Corona-Fälle sind dazugekommen.

19 Todesfälle sind im Landkreis Augsburg bisher zu beklagen

Insgesamt sind bisher 2513 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Dazu kommen 19 Todesfälle. Aktuell sind 973 Personen erkrankt. Im Pflegeheim am Lohwald in Neusäß, wo Ende Oktober erstmals Ansteckungen bekannt geworden waren, wurden am Mittwoch noch einmal alle Bewohner von einem Arzt getestet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen