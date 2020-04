07:00 Uhr

Corona: Zulassungsstelle weitet Öffnungszeiten aus

Die Zulassungsstelle im Landkreis Augsburg passt ihre Corona-Öffnungszeiten an. Was das für Gersthofen und Schwabmünchen bedeutet.

Mit einem Stufenplan zurück zur Normalität: Die Zulassungsstelle des Landkreises Augsburg in Gersthofen weitet schrittweise wieder den Betrieb aus. Ab dem heutigen Montag, 20. April, erweitert die Zulassungsstelle in Gersthofen wieder schrittweise ihren Betrieb. Die Zulassungsstelle in Schwabmünchen bleibt dagegen vorläufig weiterhin geschlossen.

Zulassungsstelle im Landkreis Augsburg öffnet länger

Um den gesundheitlichen Schutz der Bürger sowie des Personals zu gewährleisten, ist eine Terminvergabe weiterhin ausschließlich telefonisch möglich, und die Zugangskontrollen bleiben bestehen. Personen, die im Vorfeld keinen Termin ausgemacht haben, können leider nicht bedient werden.

Zudem gälten strenge Hygienevorschriften, erläutert Landrat Martin Sailer: „Es ist zwingend auf den empfohlenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu achten, zudem dürfen sich nur wenige Personen gleichzeitig im Warteraum aufhalten, und wir möchten auf die Maskenpflicht in den Räumen unserer Zulassungsstelle hinweisen.“

Mund-Nase-Schutz empfohlen

Den Bürgern werde auch empfohlen – soweit vorhanden –, einen eigenen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Auch private Zulassungen sind ab sofort grundsätzlich wieder möglich. Um unnötige Kontakte zu reduzieren, empfiehlt der Landkreis allerdings, auch private Zulassungen über entsprechende Zulassungsdienste vornehmen zu lassen. Überdies ist bei „eigenhändiger“ Zulassung mit späteren Terminen zu rechnen, da Zulassungsdienste bevorzugt terminiert werden. (AL)

Die Zulassungsstelle des Landkreises Augsburg in der Tiefenbacherstraße 8 in Gersthofen ist unter Telefonnummer 0821/31023333 zu erreichen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen