14:53 Uhr

Corona im Kreis Augsburg: In den Pflegeheimen tötet das Virus

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt weiter an. Wegen der jüngsten Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen steigt die Zahl der Toten auf 40.

Von Sören Becker

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg ist leicht gestiegen. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt sie nun bei 226,5. Damit wird der Stand am Montag um 23.59 Uhr widergespiegelt. Am Sonntag hatte sie noch bei 223,7 gelegen. Das ist ein etwas langsamerer Anstieg als zuletzt. In den letzten sieben Tagen wurden 577 Fälle nachgewiesen.

Damit liegt die Zahl der bisher Infizierten nun bei 4613, das sind 173 mehr als die 4440 Fälle am Wochenende. Die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei 40. Seit Sonntag sind also fünf Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Laut einem Sprecher des Landratsamts ist der heftige Anstieg auf die jüngsten Ausbrüche in Pflegeheimen zurückzuführen. So meldet das Paul-Gerhard-Haus in Gersthofen etwa 18 positiv getestete Bewohner und fünf infiziete Mitarbeiter. Eine Bewohnerin ist gestorben.

Am Dienstag hatte das Landratsamt falsche Zahlen veröffentlicht, die deutlich niedriger waren. Das führt die Behörde auf einen Übertragungsfehler auf Seiten des RKI zurück.

