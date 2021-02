13:50 Uhr

Corona im Kreis Augsburg: Kaum neue Fälle, Sieben-Tage-Inzidenz bei 56

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt am Montag laut RKI bei 56. Über das Wochenende ist der Wert deutlich gesunken.

Von Philipp Kinne

Die Corona-Zahlen im Kreis Augsburg bleiben am Montag auf niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut weiß von 7292 Menschen im Kreis Augsburg, die bisher positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das sind nur vier mehr als am Sonntag. 142 dieser Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit am Sonntag auf 56. Zu beachten ist aber, dass am Wochenende tendenziell weniger neue Fälle gemeldet werden.

Die Zahlen des Gesundheitsamtes unterscheiden sich, wie immer, ein wenig davon: Dort weiß man von 7285 Fällen, eine Steigerung um 10 im Vergleich zum Sonntag.

Wie viele Menschen sind im Landkreis Augsburg bisher im Zusammenhang mit Corona verstorben?

Die Gesamtzahl der Todesfälle nach den Zahlen des RKI bleibt unverändert bei 139 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind. Das Gesundheitsamt meldet 141 Tote seit Beginn der Pandemie. Das sind vier mehr als am Sonntag gemeldet wurden.

Wie viele Menschen befinden sich im Landkreis Augsburg in Quarantäne?

Aktuell befinden sich laut Gesundheitsamt 182 positiv getestete Menschen im Landkreis Augsburg in Quarantäne. Das sind 55 weniger als noch am Sonntag.

