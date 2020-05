29.04.2020

Corona im Kreis Augsburg: Zwei neue Fälle, weniger Menschen in Quarantäne

In den Labors in der Region werden jeden Tag Hunderte Proben von Patienten mit Corona-Verdacht untersucht. Bis ein Ergebnis vorliegt, dauert es in der Regel ein bis zwei Tage.

Im Landkreis Augsburg gibt es zwei neue Corona-Infizierte. Doch die Tenzenz ist positiv. Hier finden Sie aktuelle Zahlen zu Infizierten, Toten und Genesenen.

Im Kreis Augsburg haben sich bisher 358 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 3. Mai 2020). Seit 1. Mai sind zwei neue Fälle hinzu gekommen. Zuvor war einige Tage lang keine Neuinfektion gemeldet worden. Die Kurve der Infizierten flacht ab. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen gesund, derzeit sind es 277. Die Kurve der Geheilten geht steil nach oben.



Sieben Bürger des Kreises sind bisher verstorben. Die Zahl ist seit dem 21. April konstant. Am 4. April verstarb der erste Bürger des Kreises an den Folgen des Virus. Dass sich die ersten beiden Menschen mit dem Virus infiziert haben, gab das Landratsamt am 4. März bekannt.

Corona im Landkreis Augsburg: So viele Menschen befinden sich in Quarantäne

Die Daten stammen von der Internetseite des Landratsamts Augsburg. Die Behörde informiert mit einem Blog über aktuelle Entwicklungen und gibt jeden Tag aktualisierte Zahlen bekannt. Die positive Entwicklung ist auch an einer anderen Stelle zu sehen: In Quarantäne befinden sich aktuell noch 74 Menschen, Ende vergangener Woche waren es noch 112. 2107 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Einen Überblick über die Fallzahlen im Regierungsbezirk Schwaben und in angrenzenden Kreisen finden Sie hier.

Das Gesundheitsamt ist unter der Telefonnummer 0821/3102-3999 zu erreichen. Die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung gibt Auskunft unter 089/122-220.

Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir Sie in unserem Liveblog.

