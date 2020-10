vor 48 Min.

Corona lässt den Ball ruhen

Der Ball ruht nicht nur in Gersthofen. Wegen Corona-Fällen wurden zahlreiche Fußballspiele in der Region abgesagt.

Immer mehr Fußballspiele wegen Verdachtsfällen abgesagt. Eine aktuelle Übersicht

Das Coronavirus bringt die Fußballer ins Stolpern. Zuletzt mussten immer mehr Spiele aufgrund von Infektionen und Verdachtsfällen abgesagt werden. Das wirbelt die Spielpläne gewaltig durcheinander.

Bereits mit vier Spielen ist der TSV Leitershofen im Rückstand, dessen Partie, das Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest gegen den FC Emersacker, musste aufgrund eines Corona-Verdachts in den Reihen des TSV abgesagt werden. Bereits am vergangenen Wochenende wurde das Spiel beim TSV Meitingen II abgesagt, weil die Lechtaler die Hygienebedingungen nicht für zwei Spiele hintereinander erfüllen konnten. „Wir warten jetzt sehnlichst auf das Testergebnis“, sagt Trainer Anil Zambrano, der gespannt ist, wann die Nachholspiele ausgetragen werden. „Das ist bitter für uns. Wir waren so gut drauf“, äußerte sich Emersackers Sportchef Rainer Förg zur Absage. „Aber damit muss man wohl leben in Corona-Zeiten. Gesundheit und Schutz aller Beteiligten geht aber auf jeden Fall vor.“

Weil es beim SV Türkgücü Königsbrunn einen Corona-Fall gab, fallen in der Bezirksliga Süd gleich zwei Spiele aus. Einmal das Derby von Türkgücü beim TSV Bobingen, zum anderen der Auftritt der TG Viktoria Augsburg gegen den SV Cosmos Aystetten. Viktoria hatte zuletzt gegen Türkgücü gespielt und muss nun vorsichtshalber pausieren. Auch hier gerät die Tabelle in Schieflage, zumal schon jetzt lar ist, dass Aystetten auch am kommenden Wochenende nicht im Einsatz ist. Dann ist nämlich der gegner TSV Bobingen im Pokaleinsatz. Und der geht vor. Verhandlungen, die Partie Aystetten gegen Bobingen um eine Woche vorzuverlegen scheiterten an logistischen Gründen.

„Wir müssen wohl oder übel damit leben“, zeigte sich Cosmos-Trainer Marco Löring ziemlich angefressen. Seiner Meinung nach wird in Sachen Corona zu viel Panik gemacht.

Kein Risiko eingehen wollte man beim TSV Gersthofen. Nachdem drei Spieler zuletzt über Grippesymptome und Fieber klagten und sich deshalb auf Corona testen ließen, wurde am Freitagabend die Partie der Bezirksliga Nord gegen TSV Hollenbach abgesagt. „Bis das Ergebnis vorliegt, werden wir kein Risiko eingehen“, sagt Abteilungsleiter Klaus Assum: „Die Gesundheit geht vor!“ In der Bezirksliga Nord wurde auch die Partie FC Stätzling gegen den FC Günzburg abgesagt.

Weil es bei der DJK Langenmosen einen positiven Corona-Fall gibt, konnte die Partie der Kreisliga Ost beim SV Thierhaupten nicht stattfinden. Der Rest der Mannschaft bekam das Testergebnis nicht rechtzeitig. „Eigentlich sollte nach den Richtlinien dann die zweite Mannschaft antreten, aber die haben wohl zusammen trainiert“, so SVT-Teamchef Georg Mayr.

Positiv getestet wurde auch ein Spieler der SpVgg Westheim, der mit mehreren Personen unterwegs war, die alle einen negativen Bescheid erhielten. Das Spiel gegen den TSV Dinkelscherben wurde deshalb abgesagt und soll am 25. Oktober nachgeholt werden. Weitere Maßnahmen wurden durch die Behörden nicht angeordnet. „Der betreffende Spieler war die letzten Tage nicht bei der Mannschaft, die allerdings ab Dienstag auf das Training verzichtet hat“, so Trainer Oliver Haberkorn. Ab dem kommenden Dienstag sei dann die Zehn-Tage-Frist wieder beendet. Haberkorn: „Jeder kann sich freiwillig testen lassen.“

Auch beim CSC Batzenhofen-Hirblingen hat ein Spieler Corona-Symptome und wurde am Freitag getestet. Da zum Wochenende noch kein Ergebnis vorlag, wurde die Partie der B-Klasse Nordwest abgesagt.

Themen folgen