Corona macht der Ugandahilfe Nordendorf finanziell zu schaffen

Plus Nordendorfer Verein hat in Afrika eine Reihe von Projekten. Doch weil es hierzulande pandemiebedingt keine Veranstaltungen geben darf, fehlt das Geld.

Normalerweise reisen Ferdinand Pfützner, Vorsitzender des Vereins Ugandahilfe, seine Ehefrau Nadia sowie Elisabeth Holzapfel aus Thierhaupten am Jahresanfang nach Bukomma in Uganda. Sie sehen sich vor Ort die Situation der baulichen und sozialen Projekte an, die durch die finanzielle Hilfe aus dem Lechtal entstanden sind. Aufgrund der Pandemie war heuer die Reise nicht möglich, doch Informationen aus erster Hand gibt es dennoch.

"Wir stehen per Mail oder Telefon in einem engen Kontakt mit unserem ugandischen Freund, Pfarrer Denis Lwegaba", berichtet der Vorsitzende. Der Priester studiert derzeit zwar in Rom – doch im Januar war er beruflich in seiner Heimatdiözese Kampala und nutzte diese Gelegenheit auch zum Besuch der Waisenkinder, Schüler und Schulen, die durch hiesige Patenschaft unterstützt werden. "Erfreulicherweise läuft alles in geordneten Bahnen, auch wenn es aufgrund Corona zu Einschränkungen im Schulbetrieb kommt“, so seine Rückmeldung.

Besuch bei der durch Nordendorfer Hilfe entstandenen Krankenstation

Während seines Aufenthalts suchte Pfarrer Denis auch die Krankenstation "St. Monika“ in Bukomma auf, die mithilfe des Nordendorfer Vereins entstanden ist. Er konnte sich vor Ort davon überzeugen, dass die Einrichtung immer besser von den Einheimischen angenommen wird. Die Struktur sieht vor, dass auch mittellose Patienten dort behandelt werden, denn in Uganda gibt es keine Krankenversicherung.

Das Krankenhauspersonal besteht aus einem Assistenzarzt, einem Laboranten, einer Geburtshelferin und einer Krankenschwester. Einmal im Monat kommt ein Oberarzt vorbei, um schwierigere Fälle zu untersuchen bzw. zu behandeln. Zur medizinischen Einrichtung zählt auch ein Ultraschallgerät aus Dillingen, das seit August vergangenen Jahres mit Strom betrieben werden kann und überwiegend bei Schwangeren eingesetzt wird.

Die Kosten für die Vorsorge - von der ersten Untersuchung bis zur Geburt - liegen bei 40 Euro. "Unser Verein Ugandahilfe sucht noch Sponsoren, damit Schwangere, die sich die Bezahlung nicht leisten können, eine finanzielle Hilfe erhalten“, appelliert der Vorsitzende. Wie Pfarrer Denis bei seinem Besuch im Januar feststellte, wären zwei weitere wichtige Investitionen nötig: ein elektrisch betriebener Sterilisator sowie der Bau einer überdachten Kochstelle im Außenbereich - sowohl für das Krankenhauspersonal als auch für die Angehörigen von stationären Patienten, da es keine Mensa gibt.

Ugandahilfe Nordendorf musste Investitionen verschieben

Da im vergangenen Jahr keine Veranstaltungen zugunsten der Ugandahilfe stattfinden konnten, ist das Guthaben auf dem Spendenkonto schmal geworden. "Die Gelder aus dem Jahr 2020 wurden bereits für Renovierungsarbeiten eingesetzt“, berichtet Ferdinand Pfützner. So müssten geplante Investitionen warten. Dazu zähle auch die Pflasterung der Zufahrt zur Krankenstation mit Parkplatz. "Obwohl der finanzielle Engpass belastet, gibt es auch Positives“, berichtet Ferdinand Pfützner.

So gibt es in Uganda bei etwa 42,5 Mio. Einwohnern verhältnismäßig wenig Corona-Fallzahlen: Die Zahl der infizierten Personen wird mit gut 40.000 angegeben und Todesfälle zählt man 335 seit Februar 2020.“ Im vergangenen Jahr wurde das ehrenamtliche Engagement des Nordendorfer Vereins mit dem Bayerischen Eine-Welt-Preis ausgezeichnet. Weitere Infos und Kontaktdaten für Spenden findet man auf der Homepage unter www.ugandahilfe-nordendorf.de

