12:44 Uhr

Corona sorgt für Probleme bei der Belegung der Rothtalhalle in Horgau

Wegen den Abstandsregeln finden derzeit Sitzungen des Gemeinderats in der Turnhalle in Horgau statt. Das sorgt für Probleme.

Plus Speziell für die Volleyballspieler, die normalerweise auch am Donnerstag trainieren, ist die Halle durch die Gemeinderatssitzung blockiert. Was tun?

Von Michaela Krämer

Die Gebühren für die Rothtalhalle in Horgau waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bürgermeister Thomas Hafner fasste nach einer ausführlichen Diskussion zusammen: "Die Preise werden nicht angehoben." Eine Fremdbelegung kann stattfinden, wenn freie Termine neben der sportliche Nutzung vorhanden sind. Die Hallenreinigung wird nach Aufwand berechnet. Ab 2022 ist für alle Rechnungen eine Mehrwertsteuer fällig.

Was Hafner allerdings Sorgen bereitet, ist der Belegungsplan. Während die Sitzungen zuletzt coronabedingt in der Rothtalhalle stattfinden mussten, müssen jetzt auch die Sportler ihre Trainingseinheiten absolvieren können.

Speziell für die Volleyballspieler, die normalerweise auch am Donnerstag trainieren, ist die Halle durch die Gemeinderatssitzung blockiert. Was tun?

Im Pfarrheim können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden

Im Pfarrheim könnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, so Hafner. Eine Ausweichmöglichkeit sieht Hafner in der Schulturnhalle. Allerdings dürften die Zuhörer nicht in die kleinere Halle, sondern müssten im Gang Platz finden. Zweiter Bürgermeister Johann Ohnesorg (Bürgerverein) möchte jedoch die Zuhörer von der Sitzung nicht ausschließen. Immerhin sind die Besucherzahlen gerade in Horgau erfreulich hoch. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Sitzungstermine variabel zu gestalten, was jedoch den zeitlichen Belegungsplan durcheinanderbringen würde.

Sollen sich die Besucher der Halle jetzt per E-Mail anmelden?

Günter Steer (Bündnis Umwelt) könne sich vorstellen, dass sich die Besucher per E-Mail anmelden. Jürgen Tögel (Bürgerverein) sagte: „Wir müssen einen Weg finden, der für alle weniger kompliziert ist.“

Zu prüfen wäre auch der Vorschlag von Walter Steinle (Bürgerverein), eine Plexiglaswand zwischen den Gemeinderäten aufzustellen, um die Abstandsregeln einzuhalten. Nun soll geklärt werden, ob Sitzungen in der Schulturnhalle oder im Pfarrheim durchzuführen sind. Ansonsten könne immer noch ein alternativer Sitzungstag festgelegt werden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen