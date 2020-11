14:57 Uhr

Coronavirus: Drei weitere Tote im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg gibt es drei neue Todesfälle von Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Insgesamt sind es nun 16 Tote im Landkreis.

Die Zahl der Patienten, die im Landkreis Augsburg mit dem Coronavirus infiziert waren und gestorben sind, hat sich von Dienstag auf Mittwoch erhöht: Es sind laut Gesundheitsamt drei weitere Todesopfer dazu gekommen.

Zuvor war die Zahl der Verstorbenen im Augsburger Land längere Zeit nicht angestiegen und lag konstant bei 13. Von den gestorbenen Menschen waren zehn Männer und drei Frauen, die meisten von ihnen im Seniorenalter.

Derzeit keine Corona-Hotspots im Landkreis Augsburg

Der Großteil der registrierten Infektionen im Landkreis betrifft laut Gesundheitsamt aber bislang die Altersgruppe der 15- bis 59-Jährigen. In vereinzelten Fällen habe eine Person mehrere Kontaktpersonen angesteckt. „Hotspots“ liegen laut Gesundheitsamt derzeit keine vor und gab es auch im bisherigen Pandemieverlauf nicht.

Nach dem großen Zuwachs mit 229 neuen Infektionen am Dienstag, ist die Zahl am Mittwoch wieder im zweistelligen Bereich. 67 Menschen sind neu positiv auf Corona getestet worden. Als erstes Pflegeheim im Landkreis kämpft die Einrichtung für Senioren am Lohwald in Neusäß mit dem Virus. (kar)

