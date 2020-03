22:42 Uhr

Coronavirus: Fast 300 Menschen sind im Augsburger Land in Quarantäne

Die leeren Stuhlreihen der Gersthofer Stadthalle symbolisieren die vielen Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus. In vielen Geschäften im Augsburger Land war dagegen am Samstag die Hölle los.

Ab Montag sind Schulen und Kitas zu. Wie für die Notfallbetreuung eine Lösung gefunden werden soll

Samstagnachmittag in einem Gersthofer Elektronikmarkt: Die Verkäuferin ist einfach platt. In Scharen kamen die Kunden und schleppten Kühlschränke und Unterhaltungselektronik zur Kasse. Hamsterkäufe nicht nur in den Supermärkten, wo Kloapier, H-Milch oder Nudeln zum Teil schon am Vormittag aus waren. „Dabei hatte ich mit einem ruhigen Tagen gerechnet“, sagt die junge Frau. Denn eigentlich sollen die Menschen ja zuhause bleiben.

Der Coronavirus und seine Folgen greifen immer weiter um sich, das öffentliche Leben wird immer mehr herunter gefahren. Auch an diesem Samstag wurde Veranstaltung um Veranstaltung abgesagt, während im Landratsamt Augsburg auch über das Wochenende rund 50 Personen damit beschäftigt sind, die aktuelle Corona-Situation zu bewältigen.

31 Menschen sind mit dem Virus infiziert

Derzeit liegt die Zahl der infizierten Personen bei 31. Doch sie wird weiter nach oben gehen, denn die Ergebnisse aus den untersuchenden Laboren liegen inzwischen erst nach einigen Tagen vor. Nach wie vor sind mobile Abstreichteams im Einsatz, um all jene Personen zu testen, die von den Ärzten des Staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt Augsburg entsprechend eingestuft wurden.

In Quarantäne befinden sich derzeit 284 Menschen. Diese werden täglich von einem großen Team an medizinisch ausgebildeten Telefonisten angerufen und bei Bedarf beraten. Auch die allgemeine Corona-Hotline wird nach wie vor sehr intensiv nachgefragt. Um die personellen Ressourcen im Gesundheitsamt auch langfristig aufrecht erhalten zu können, hat Landrat Martin Sailer inzwischen einen Schichtdienst einrichten lassen. Sowohl bei den Ermittlungen in Bezug auf infizierte Patienten als auch für die Telefonisten der Bürgerhotline gilt ein Schichtplan, um das Personal gesund und leistungsfähig zu halten.

Derzeit verzeichnet das Landratsamt selbst noch keinen bestätigten Corona-Fall. Dennoch bereitet sich die Behörde - wie viele andere Einrichtungen auch - darauf vor. Sailer: „Wir möchten auch für unsere eigenen Beschäftigten vorplanen und für den Fall der Fälle gerüstet sein. Deshalb werden wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraussichtlich in zwei Teams aufteilen, die sich wöchentlich abwechseln.

Außerdem sollen alle Beschäftigten, die die Möglichkeit haben von zu Hause aus zu arbeiten, dies tun. Dadurch bleiben wir im Falle einer Ansteckung und etwaiger Kontaktpersonen in der Belegschaft weiterhin arbeitsfähig.“ Begleiterscheinung dieser Maßnahme werde zwangsläufig sein, dass der Service des Landratsamtes langsamer läuft als gewohnt. Sailer: „Wir leben gerade in einem Ausnahmezustand und sind alle gezwungen, unsere Gewohnheiten den äußeren Gegebenheiten anzupassen.“

Vor großen Herausforderungen stehen auch die Eltern von tausenden von schulpflichtigen Kindern im Landkreis. Sie müssen ab Montag für mindestens fünf Wochen die Betreuung ihrer Kinder organisieren. Es gibt aber Ausnahmen.

Der Freistaat hat in seiner Allgemeinverfügung geregelt, dass für Elternteile, die alleinerziehend und in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, eine Notfallbetreuung sichergestellt werden muss. Wie dies in der Umsetzung genau aussehen wird, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen.

Das Landratsamt Augsburg will mit einem Fragebogen die Voraussetzungen für eine Notfallbetreuung gezielt abfragen. Das soll Kindertageseinrichtungen sowie Schulen bei der Beurteilung eines Notfallbedarfs helfen.

Notplätze in Kitas und Schulen

Landrat Martin Sailer sieht die Liste der relevanten Berufsgruppen als noch nicht vollständig an. „Dies können wir aber erst genau beurteilen, wenn wir einen Überblick haben, welche Berufsgruppen und Einzelschicksale sich tatsächlich am Montag in den Einrichtungen melden“, so Sailer. Er rechnet erst Mitte oder Ende der Woche mit einer klaren Systematik in Kindertagesstätten und Schulen. „Wichtig ist, dass diese Notplätze für Eltern mit echtem Bedarf vorgehalten werden. Dass beide Elternteile berufstätig sind, reicht an dieser Stelle leider nicht aus. Ich appelliere an alle Eltern, mit diesem Angebot gewissenhaft umzugehen. Hier muss jede einzelne Familie Verantwortung übernehmen und eine individuelle Lösung suchen, um das System nicht von vornherein zu sprengen und um möglichst viele Kontakte unter Kindern und damit ein Ansteckungsrisiko zu vermeiden. Ich möchte alle Arbeitgeber herzlich bitten, hier flexible Lösungen anzubieten und Eltern in dieser Situation möglichst gut zu unterstützen.“

Landrat: Schwimmbäder und Kinos schließen

Ebenso appelliert Landrat Martin Sailer noch einmal an Inhaber von Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen wie Kinos oder Schwimmbäder: „Derartige Einrichtungen sollten dringend geschlossen werden, um Infektionsketten zu unterbrechen. Dasselbe gilt für Gottesdienste.“ (AL/cf)

Themen folgen