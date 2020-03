vor 18 Min.

Coronavirus: Fast 400 Menschen im Landkreis Augsburg befinden sich in Quarantäne

Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus liegt im Kreis Augsburg offiziell bei 38. Doch in Wirklichkeit ist es viel schlimmer.

Von Christoph Frey

Die offiziell bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Augsburg liegt inzwischen bei 38. Das sagte eine Sprecherin des Landratsamtes in Augsburg am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörde geht allerdings von einer erheblichen Dunkelziffer an Erkrankten aus.

Coronavirus im Kreis Augsburg: Labore kommen kaum nach

Zudem spiegeln die Infektionszahlen bestenfalls die Lage vom Anfang der Woche wider. Grund: Derzeit dauerte es drei Tage nach Abnahme einer Probe, bis ein Ergebnis vorliegt. Diese Frist gilt auch nur, wenn ein Team des staatlichen Gesundheitsamtes im Kreis die Probe genommen hat. Sind die Tester von der Kassenärztlichen Vereinigung, ist nach Angaben des Landratsamtes mit Fristen von mehr als einer Woche zu rechnen. Hintergrund: Die Labore kommen mit der Arbeit kaum noch nach.

Studien aus den USA zufolge kommen auf einen bestätigten Corona-Fall bis zu zehn unentdeckte. Für den Landkreis Augsburg lässt sich das nicht seriös bestätigen. Allerdings gehen die Behörden auch hier von einer erheblichen Dunkelziffer an Infizierten aus. Schon jetzt zeichne sich ein exponentielles Wachstum der Viruserkrankung ab, so Landratsamtssprecherin Kerstin Zoch: "Die Situation wird von Tag zu Tag dramatischer."

Coronakrise: Rathäuser machen dicht

Die Behörde appelliert deshalb dringend an die Menschen, so weit es geht zuhause zu bleiben und Zusammenkünfte mit anderen Menschen zu vermeiden. Ab Mittwochnachmittag werden nach Informationen unserer Zeitung auch Polizeistreifen eingesetzt, um die vom Freistaat verordneten Schließungen von Geschäften und Lokalen zu überprüfen. Auch die Verwaltungen schränken ihren Service zunehmend ein, viele sind nur noch per Telefon und E-Mail zu erreichen und für den Publikumsverkehr geschlossen.

Derzeit befinden sich im Augsburger Land 375 Menschen wegen des Corona-Virus in Quarantäne. Manche von ihnen wurden bereits negativ getestet. Sie sollen nach Auskunft von Medizinern dennoch die 14-tägige Quarantänefrist beachten, weil es nicht auszuschließen ist, dass das Virus doch noch bei ihnen auftritt.

Coronavirus: Pläne für Notkrankenhäuser

Gespannt warten die örtlichen Behörden auch auf Anordnungen aus München, wo Notkrankenhäuser eingerichtet werden könnten. In den Katastrophenschutzplänen des Landkreises Augsburg gibt es diesbezüglich Überlegungen. Diese werden laut Landratsamtssprecherin Zoch "noch nicht in Betracht" gezogen. Hier warte man auf die Staatsregierung, die das nach Ausrufung des Katastrophenfalls durch Ministerpräsident Markus Söder koordiniere.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen