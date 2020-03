vor 36 Min.

Coronavirus: Feste im Augsburger Land abgesagt, Eltern in Sorge

Immer mehr Veranstaltungen finden nicht statt, einige Schulen sind geschlossen. Dürften die betroffenen Schüler eigentlich in der schulfreien Zeit verreisen?

Von Philipp Kinne

Immer mehr Veranstaltungen im Landkreis werden wegen des Corona-Virus abgesagt. Schulen bleiben geschlossen, dutzende Menschen sind in Quarantäne. Die Sorge vor einer Ausbreitung des Virus wächst. Das zeigt das Beispiel einer Mutter, deren Sohn das Diedorfer Schmuttertal-Gymnasium besucht. Sie sei „absolut entsetzt über die dortige Lage“, heißt es in einem Schreiben an unsere Redaktion. In der Schule gebe es seit Längerem keine Desinfektionsmittel und auch keine Seife mehr auf den Toiletten. Wie gut sind die Einrichtungen auf eine Ausbreitung des Corona-Virus vorbereitet?

Der Schulleiter des Gymnasiums in Diedorf, Günter Manhardt, weist die Vorwürfe zurück: „Das stimmt einfach nicht.“ Seife werde in den Toiletten regelmäßig nachgefüllt, das Reinigungspersonal sei sogar ausdrücklich noch einmal darauf hingewiesen worden. Desinfektionsmittel seien nicht notwendig. Derzeit bereite man sich an der Schule auch auf eine mögliche Schließung vor. „Wir haben entsprechende Notfallpläne“, sagt Schulleiter Günter Manhardt. Konkrete Pläne dazu gebe es allerdings noch nicht. Schon jetzt bleiben 42 Schülerinnen und Schüler in Diedorf dem Unterricht fern, da sie sich in den Ferien in einem der Risikogebiete aufhielten. Wenn die Schulleitung davon wisse, würden die Schüler auch aktiv aufgefordert, nicht am Unterricht teilzunehmen. Das sei auch bereits passiert, sagt Schulleiter Manhardt.

Coronavirus: Unterricht durch digitale Lehrmaterialien ersetzen

Seit Anfang der Woche sind im Kreis fünf Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Realschule in Zusmarshausen versucht, den Unterricht durch digitale Lehrmaterialien zu ersetzen. Jeden Tag gibt es für die Schüler eine E-Mail mit Aufgaben vom Klassleiter. Aber müssen die Schüler in den kommenden Wochen tatsächlich zu Hause bleiben? Auf Anfrage teilt das bayerische Kultusministerium dazu mit: „Reisen und Aufenthalte an Bahnhöfen, Flughäfen, etc. würden dem Sinn der Schulschließung widersprechen.“ Verbieten könne das Ministerium Reisen aber nicht.

Während Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern im Freistaat abgesagt werden, findet der Unterricht an den meisten Schulen noch statt. Nur Einrichtungen an den Kinder oder Lehrkräfte nachweislich infiziert sind, werden geschlossen. Das gilt auch für Schulen mit mehr als 1000 Schülern, erklärt das Kultusministerium: „Eine komplette Schließung aller Schulen in ganz Bayern wird derzeit von den Gesundheitsbehörden als nicht angemessen beurteilt.“ Die Staatsregierung nehme allerdings jeden Tag eine Risikobewertung vor, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen für die Schulen „adäquat und verhältnismäßig“ sind.

Das Starkbierfest des Musikvereins Reutern findet erstmalig nicht statt

Täglich steigt derzeit auch die Zahl der abgesagten Veranstaltungen im Kreis. So findet zum Beispiel das Starkbierfest des Musikvereins Reutern heuer zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht statt. Das Fest wird ersatzlos gestrichen, teilt Erwin Keiß, Vorsitzender des Musikvereins mit. Knapp 1000 Menschen hatten die Veranstalter im 40. Jubiläumsjahr erwartet. „Die Vernunft muss siegen“, sagt Keiß. Auch, wenn die Absage einen finanziellen Schaden für den Verein mit sich bringt. Ebenfalls wurden kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag unzählige Wahlkampftermine abgesagt.

Die Grünen im Kreis verzichten komplett auf Veranstaltungen, heißt es in einer Mitteilung des Vorstands. Unter den abgesagten Veranstaltungen ist auch die Wahlkampf-Abschlussveranstaltung am 14. März in Königsbrunn mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. In Bonstetten ruft Bürgermeister Anton Gleich wegen des Virus zur Briefwahl auf. Die Gemeinde ist eine der ersten im Kreis, in der es bestätigte Corona-Patienten gibt. Mindestens die Hälfte der Wähler habe bereits Briefwahlunterlagen beantragt sagt Gleich. Wer will, kann aber auch in Bonstetten seine Stimme im Rathaus abgeben, betont er. Einigen Bonstettern bleibt allerdings keine andere Wahl, als ihre Stimme per Post abzugeben – in der Kommune leben derzeit besonders viele Menschen in häuslicher Corona-Quarantäne.

Coronavirus: Versorgungsengpässe kommen zur Sprache

Und es ist davon auszugehen, dass die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Augsburg in den kommenden Tagen weiter steigt. Von Tag zu Tag entscheidet der Landkreis über Maßnahmen, zum Beispiel weitere Schulschließungen. Dutzende Menschen befinden sich bereits in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht in engem Kontakt zu den Betroffenen. Täglich werden sie von einem Team der Behörde angerufen, erklärt ein Sprecher des Landratsamts. Das Team erkundige sich nicht nur nach dem Gesundheitszustand des Patienten. Auch Versorgungsengpässe würden zur Sprache kommen. Grundsätzlich gibt es allerdings keinen Dienst zur Versorgung der Patienten in Quarantäne. Man suche nach individuellen Lösungen, heißt es vonseiten der Behörde. So könnten zum Beispiel Freunde oder Bekannte die Betroffenen mit Lebensmitteln versorgen – solange kein direkter Kontakt stattfindet.

