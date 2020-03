Coronavirus: Wie die Firmen im Augsburger Land leiden

Plus Messen werden verschoben, Auslandsreisen gestrichen: Das Coronavirus hat auch für Unternehmen immer größere Auswirkungen. Ikea sagt sogar alle Meetings ab.

Schon als das Coronavirus in Italien ankam, waren Unternehmen im Landkreis alarmiert. Viele von ihnen liefern nach Italien, die Firmen befürchteten Einbußen. Nun gibt es auch im Augsburger Land eine zunehmende Zahl an Coronavirus-Infizierten. Das Risiko, dass es auch in regionalen Unternehmen zu größeren Ausfällen in der Mitarbeiterschaft kommt, wächst deshalb von Tag zu Tag.

„Wir sind alle in Hab-acht-Stellung“, sagt Alessandro Cacciola, Vorstandsvorsitzender der Andreas Schmid Logistik AG in Gersthofen. Momentan könne der Betrieb in der Firma zwar noch normal laufen, es werden jedoch zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, sagt Cacciola. „Wir verzichten auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist. Unsere Auslandsreisen sind deshalb im Moment so gut wie gestoppt, in Risikogebiete sowieso.“ Sollte ein Mitarbeiter Krankheitssymptome zeigen, werde dieser sofort nach Hause geschickt, sagt Cacciola. „Wir bereiten im Moment außerdem unsere Computer vor, sodass Mitarbeiter auch von zuhause aus arbeiten können.“ Das sei in der Groß-Spedition jedoch nur sehr begrenzt möglich, die meisten Mitarbeiter könnten ihre Arbeit nicht im Homeoffice erledigen, sagt Cacciola.

Zahlreiche Prozesse können nicht unterbrochen werden

So ist es auch im Industriepark Gersthofen. Zu diesem zählen neben Chemiebetrieben wie der CABB GmbH, die vor allem die Pharmaindustrie beliefert, auch infrastrukturelle Betriebe wie eine Kläranlage und die Feuerwehr. „Nur für die Verwaltung könnte Homeoffice eine Lösung sein“, sagt Ingrid Knöpfle, Sprecherin des Industrieparks. Dort stellen vor allem die chemischen Betriebe ein Problem dar: In diesen gebe es zahlreiche Prozesse, die nicht unterbrochen werden können. „Es muss sich deshalb jedes einzelne Unternehmen im Industriepark überlegen, wie auch mit einer reduzierten Mannschaft sicher weiterproduziert werden kann“, sagt Knöpfle. Dafür sei im Industriepark ein Krisenteam eingerichtet worden, welches sich mehrmals wöchentlich treffe.





Auch für die Infrastruktur im Park gäbe es Probleme: „Am schwierigsten wäre es, wenn es Mitarbeiterausfälle bei der Feuerwehr gäbe. Die muss rund um die Uhr mit einer bestimmten Anzahl da sein“, sagt Knöpfle. Allgemein müssten im Falle größerer Ausfälle bei den Mitarbeitern die Leistungen im Industriepark zurückgefahren werden. „Einige Mitarbeiter sind bereits zuhause geblieben, da sie in einem der Risikogebiete Urlaub gemacht haben“, sagt Knöpfle. Bislang sei jedoch noch bei keinem Mitarbeiter eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.

Hygienevorschriften an alle Mitarbeiter herausgegeben

Krankheitsfälle gibt es auch im Unternehmen Topstar in Langenneufnach bislang keine. Die Auswirkungen des Virus spürt die Firma trotzdem: „Wir haben schon unsere Messen verschieben müssen“, erzählt Johannes Altstetter, Marketingleiter der Firma. Das sei für das Unternehmen durchaus schlimm: „Wir haben lange auf diese Messen hingearbeitet. Dort wollten wir beispielsweise neue Modelle vorstellen“, sagt Altstetter. Außerdem sei noch nicht klar, ob die Nachholtermine für die Messen tatsächlich eingehalten werden können. „Ansonsten haben wir natürlich Hygienevorschriften an alle Mitarbeiter herausgegeben und sind dabei, zu prüfen, ob auch Homeoffice für manche Bereiche eine Lösung sein könnte“, sagt Altstetter.





Auch Ikea beobachtet die Situation sowohl am Standort in Gersthofen als auch international genau. „Wir informieren unsere Mitarbeiter regelmäßig und sehr ausführlich zum Thema Corona“, sagt Sprecherin Kim Steuerwald. Außerdem seien bei Ikea alle internationalen und auch deutschlandweiten Meetings abgesagt worden. Ein Problem für den Infektionsschutz stellt jedoch auch die hohe Besucherzahl dar: In den Einrichtungshäusern gebe es täglich mehrere tausend Kunden, sagt Steuerwald. Diese seien aber nicht zeitgleich in der Filiale und verteilten sich außerdem auf etwa 20.000 bis 30.000 Quadratmeter. Bei der Sortimo International GmbH in Zusmarshausen ist man sich der möglichen Gefahr durch das Coronavirus ebenfalls bewusst. Bislang sei die Firma allerdings noch nicht betroffen, sagt die Marketingbeauftragte Jana Heiß. Es gebe im Unternehmen jedoch bereits einen Pandemieplan, der auf die akute Lage angepasst sei. „So können wir im Fall des Eintreffens des Virus schnell agieren“, sagt Heiß. Ebenso seien alle Mitarbeiter über vorbeugende Verhaltensregeln informiert worden.

In der Brauerei Rapp in Kutzenhausen dagegen werden bislang noch keine Vorbereitungen getroffen, sagt Georg Rapp. „Hier ist noch alles ruhig.“ Gäbe es einen tatsächlichen Infektionsfall, werde die betroffene Person freigestellt, sagt Rapp.

