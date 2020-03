vor 44 Min.

Coronavirus: Zahl der Infizierten im Augsburger Land steigt

Vor eine Woche wurde im Landkreis Augsburg der erste Patient positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem hat sich die Lage dramatisch verschärft.

Von Christoph Frey

Eine Woche, nachdem die erste Corona-Infektion im Landkreis Augsburg festgestellt worden ist, hat sich die Zahl der Patienten deutlich erhöht. Am Dienstagnachmittag (Stand 14.30 Uhr) ging das Gesundheitsamt von 25 bestätigten Infektionen aus. Mehr als 70 Menschen befinden sich in Quarantäne. Diese Zahlen könnten sich im Laufe des Tages noch erhöhen.

Offen ist, ob weitere Schulen oder Kindertagesstätten geschlossen werden müssen. Derzeit wartet das Gesundheitsamt noch auf Laborergebnisse von getesteten Personen, die voraussichtlich erst am späten Nachmittag oder frühen Abend eintreffen werden. Für diesen Zeitpunkt ist auch eine weitere Sitzung des Krisenstabes im Landratsamt vorgesehen. Sobald es neue Entwicklungen gibt, erfahren Sie das bei uns.

Coronavirus im Landkreis Augsburg: Einbußen für Circus Krone

Stark von der Corona-Epidemie beeinträchtigt ist auch das Gastspiel des Circus Krone in Gersthofen, der am Dienstagnachmittag erstmals außerhalb Münchens zu sehen ist. Wie eine Sprecherin mitteilte, hat der Kartenverkauf im Vorfeld stark gelitten. Wegen der Coronafälle hatte der Circus Krone bereits von sich aus die Besucherkapazität auf 1000 Menschen pro Vorstellung beschränkt. In seinem Zelt finden normalerweise mehr als 2500 Zuschauer Platz.

An seinem Spielplan festhalten will die größte Veranstaltungshalle im Landkreis Augsburg. In der Stadthalle Gersthofen finden etwas weniger als 1000 Zuschauer Platz. Dort sollen alle Shows wie geplant laufen. Das teilte das Kulturamt der Stadt Gersthofen am Dienstagnachmittag mit.

Coronavirus: Diese Schulen sind bereits geschlossen

Bereits am Montag waren die Grundschule in Adelsried, die Grundschule in Kutzenhausen, Grund- und Mittelschule in Großeitingen und Zusmarshausen sowie die dortige Realschule geschlossen worden. Grund waren positive Laborbefunden bei Schülern sowie einer Lehrerin.

Die Grundschule in Adelsried muss geschlossen werden, weil eine Schülerin sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Bild: Marcus Merk (Archiv)

„Da sich der Kreis der Kontaktpersonen an einer Grundschule nicht sicher eingrenzen lässt, können wir nur durch deren vorsorgliche Schließung verhindern, dass sich das Virus an dieser Stelle weiter ausbreitet“, erklärte Landrat Martin Sailer die Maßnahme des Gesundheitsamts.

