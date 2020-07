vor 10 Min.

Coronavirus an Grundschule in Welden ausgebrochen

Eine Schülerin der Grundschule in Welden hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Eine Schülerin der Grundschule in Welden hat sich mit Corona infiziert. Einige Mitschüler des Mädchens befinden sich in Quarantäne. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.

Von Philipp Kinne

Eine Schülerin der Grundschule in Welden hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion. Das positive Testergebnis liegt seit Mittwoch, 8. Juli, vor. Am Donnerstag sind die Eltern der Grundschule darüber von der Schule informiert worden.

Grundschule Welden: Mitschüler wegen Corona-Verdacht in Quarantäne

Aus dem Schreiben an die Eltern geht hervor, dass die gesamte Familie des Mädchens sich für zwei Wochen in Quarantäne befindet. Außerdem wurden die Mitschüler, die unmittelbar in Kontakt zu dem Mädchen standen, nach Hause geschickt. Weil die Klassen wegen Corona derzeit ohnehin sehr klein sind, sind das lediglich sechs Klassenkameraden. Wie das Landratsamt mitteilt, zeigen die Kontaktpersonen offenbar keine Symptome. Das endgültige Testergebnis steht allerdings noch aus.

Mädchen hat sich wohl in Augsburg mit Corona angesteckt

Auch die Klassleiterin sowie eine Lehramtsanwärtin standen in direktem Kontakt mit dem infizierten Mädchen. Sie zeigen ebenfalls keine Symptome, müssen aber auch zuhause bleiben.

Laut Landratsamt hat sich das Mädchen offenbar nicht im Ausland, sondern in Augsburg angesteckt.

Mehr zu den Hintergründen lesen Sie in Kürze.

