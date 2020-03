Coronavirus im Kreis Augsburg: So reagieren die Menschen vor Ort

Plus Die Überraschung, dass der Virus vor der Haustüre ausbricht, ist groß. Von Panik wollen die meisten aber nichts wissen. Wie die betroffenen Gemeinden reagieren.

Desinfektionsmittel gibt es keines mehr, die Klopapiervorräte neigen sich dem Ende zu. In einem Supermarkt in Gessertshausen sind die Auswirkungen des Corona-Virus am Donnerstagvormittag zu spüren. Hygieneartikel und Konserven sind aktuell auffällig begehrt, erzählt der Marktleiter. Auch wenn es aus Sicht vieler Experten keinen Anlass für Hamsterkäufe gibt, im Supermarkt ist die Sorge der Menschen zu spüren.

Nur einen Ort weiter, in Kutzenhausen, ist der erste Corona-Fall im Landkreis festgestellt worden. „Das war eine große Überraschung“, sagt ein 82-Jähriger Kutzenhauser. Dass das Virus irgendwann auch in der Nähe ausbrechen wird, damit habe er gerechnet. Aber doch nicht in der Nachbarschaft. Panik sei dennoch nicht angebracht, meint der Senior und spricht damit für die allermeisten Menschen in Kutzenhausen.

Bürgermeisterin Kugelmann: „Ich bin der Ruhepol im Rathaus“

Nur ein besorgter Bürger ist wegen des Virus bislang im Rathaus erschienen, erzählt Bürgermeisterin Silvia Kugelmann. Erst am Mittwochabend ist sie von einer Veranstaltung in Berlin zurück nach Kutzenhausen gekommen. In den letzten Tagen im Amt als Rathauschefin gibt es nun große Aufregung in ihrer Gemeinde. „Wir arbeiten das Ganze sachlich ab“, sagt Kugelmann , die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Gemeinde stehe in engen Kontakt mit dem Landkreis. Von dort aus werden die Maßnahmen koordiniert. Bis dahin müsse man abwarten, sagt Kugelmann : „Ich bin der Ruhepol im Rathaus“.

Die zweite Corona-Patientin, eine Frau aus Bonstetten , befindet sich zusammen mit ihrer Familie in häuslicher Quarantäne. Auch dort sind die Menschen einen Tag nach Bekanntwerden des Falls eher gelassen. In der kleinen Bäckerei von Martin Egger ist der Ausbruch dennoch ein großes Thema. „Viele fragen sich: Warum in einer so kleinen Gemeinde und nicht in Augsburg ?“, sagt der Bäcker. „Da merkt man erst einmal, wie klein die Welt ist“.

Wahlparty in Bonstetten wegen Corona-Virus abgesagt

Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich ist am Mittwoch per Handy vom Landrat über den ersten Corona-Fall in der Gemeinde informiert worden. Gleich: „Das ist schon bedrückend.“ Eigentlich wollte der Bürgermeister am Freitag bei einer Grillparty um die letzten Stimmen vor der Wahl werben. Doch die Party habe er wegen des Virus abgesagt. Dennoch warnt auch der Rathauschef vor Hysterie. Bereits am Mittwoch habe er mit der Feuerwehr über weitere Maßnahmen gesprochen. Man sei gut vorbereitet und stehe in Verbindung zum Gesundheitsamt.

