Coronavirus sorgt in Steppach für Geister-Debatte ohne Publikum

Die öffentliche Podiumsdiskussion der vier Neusässer Bürgermeisterkandidaten am Samstag in der TSV-Turnhalle in Steppach abgesagt.

Die Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl 2020 wird als Live-Stream gezeigt. Auch andere Veranstaltungen sind abgesagt. Das kulturelle Leben läuft jedoch weiter.

Die Verbreitung des Coronavirus und der Appell des Landrats, Veranstaltungen abzusagen, zeigt große Wirkung: So ist die öffentliche Podiumsdiskussion der vier Neusässer Bürgermeisterkandidaten am Samstag in der TSV-Turnhalle in Steppach abgesagt.

Wie Veranstalter Franz Dietrich, Bezirksvorsitzender des Bundes der Selbstständigen in Schwaben, erklärte, habe man lange diskutiert. Und da sich die Kandidaten weiterhin gerne den Fragen stellen wollen, habe man sich für einen Kompromiss entschieden: „Wir werden die Diskussion ohne Publikum abhalten, filmen und als Livestream ins Netz stellen.“ Also quasi ein Spiel vor leeren Rängen. Wenn technisch alles klappt, sollten die Bürger ab 11 Uhr über die Facebook-Seite des Bunds der Selbstständigen unter „BDS Schwaben“ die Debatte verfolgen können. Später soll eventuell auch noch eine leicht gekürzte Version ins Netz gestellt werden.

Veranstaltungen in der Stadthalle Gersthofen sollen trotz Corona stattfinden

Auch einzelne Parteien und Vereine im Landkreis wie der Gablinger Frauenbund oder die CSU/Bürgerliste in Ustersbach, die am Sonntag ihre Kandidaten noch mal vorstellen wollten, folgen dem Aufruf des Landrats und sagen ihre Versammlung ab. Dagegen wird das kulturelle Programm in den großen Hallen weiterlaufen. Die Veranstaltungen in der Stadthalle Gersthofen sollen an diesem Wochenende wie geplant stattfinden. Über eine mögliche Absage werde laut Stadt entschieden, wenn entsprechende Informationen und Aufforderungen der zuständigen Behörden bzw. des Gesundheitsamts vorliegen.

Der Auftritt von Erwin Pelzig am Samstagabend ist bereits ausverkauft, für die Orientalische Tanzshow am Sonntag seien noch Restkarten verfügbar.

Da es keine entsprechende Empfehlung des Gesundheitsamts gebe, sieht auch die Neusässer Kulturamtsleiterin Anneli Bronner keinen Handlungsbedarf.

Das Coronavirus hat den Landkreis Augsburg erreicht. Was es jetzt zu beachten gibt und wie es den beiden Erkrankten geht. Marc Schlachter vom Gesundheitsamt Augsburg im Gespräch. Video: Philipp Schulte

Auch der Circus Krone wird in Gersthofen gastieren

Die Stadthalle Neusäß sei am Wochenende ohnehin von einer Veranstalterin gebucht: Sara R. Ott veranstaltet hier wie jedes Jahr die Gesundheitsmesse „Augusta Sprit“. Diesmal werden rund 60 Aussteller kommen, die man auch nicht einfach ausladen könne. Ott war gestern leider nicht zu erreichen. Wie geplant wird auch der Circus Krone ab Dienstag in Gersthofen gastieren.

Im südlichen Landkreis wurden die Bobinger Frauentage in der Singoldhalle abgesagt. Auch die Stadt Bobingen will auf Nummer sicher gehen und hat deshalb den Sportlerempfang abgeblasen. In Schwabmünchen wurde eine Vernissage in der Wertachklinik in Schwabmünchen gestrichen: Aus Rücksicht auf den Krankenhausbetrieb. Die Initiatoren teilten mit: „Es tut uns leid, dass wir die Eröffnungsveranstaltung absagen müssen, aber die Vernissage in der Krankenhauskapelle mit potenziell 200 Besuchern aus dem gesamten Einzugsgebiet erscheint uns als Möglichkeit, das Virus unkontrollierbar ins Krankenhaus zu tragen, als zu riskant.“

Unterdessen warnt der Freie Wähler. Abgeordnete Fabian Mehring vor „irrationaler Panik“. Anders als Landrat Sailer will Mehring an seinem straffen Terminkalender im Kommunalwahlendspurt festhalten und seine Zusagen für zahlreiche Auftritte in der Region während der nächsten Tage einhalten.

Mehring mahnt zu einem rationalen Umgang

„Wir sollten das Risiko einer Ausbreitung des Virus in unserer Heimat ernst nehmen, unser Alltagsverhalten wo nötig daran anpassen, aber trotzdem besonnen bleiben. Bislang gibt es nun wirklich keinen Grund, das öffentliche Leben lahmzulegen. Für mich persönlich wäre es absurd, Reden vor wenigen hundert Menschen abzusagen um am Sonntagnachmittag mit 70.000 Fans zusammen den FCA gegen die Bayern anzufeuern“, mahnt Mehring zu einem rationalen Umgang mit dem Coronavirus.

Landrat Martin Sailer gibt Auskunft zu einem neuen Coronafall in Bonstetten und erklärt, welche Konsequenzen er aus dem Fall zieht. Video: Jan-Luc Treumann

Nach allem was man bisher wisse, würden sich die Symptome und Gefahren des Coronovirus ungefähr im Bereich dessen bewegen, was man von der üblichen Grippe kenne, argumentiert Mehring. „Insbesondere mit Blick auf Risikogruppen macht es freilich Sinn, eine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen.

