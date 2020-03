vor 16 Min.

„Da Billi Jean is ned mei Bua“

Leonhardsberger und Schmid treten in Stadtbergen auf

Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid kommen mit dem Programm „Da Billi Jean is ned mei Bua“ zum Liederabend nach Stadtbergen. Das Konzert findet am Sonntag, 15. März, um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Österreicher Stefan Leonhardsberger und sein Augsburger Haberer Martin Schmid (The Presley Family) bekommen viel Lob von den Kritikern. Gemeinsam mit ihrem Co-Autor Paul Klambauer veredeln Leonhardsberger und Schmid dafür weltbekannte Melodien zu tragikomischen Einaktern in Popsong-Länge. In der Adaption des S.T.S.-Klassikers „Irgendwann bleib i dann dort“ schmiedet ein frustrierter Grieche Auswanderungspläne. Das Rätsel um die Vaterschaft des kleinen Billi Jean bildet den dramaturgischen Rahmen, der die zahlreichen Figuren und Schauplätze dieses Abends zusammenhält. Stefan Leonhardsbergers Leidenschaft fürs Geschichtenerzählen zeigt sich auch in den Moderationen des ausgebildeten Schauspielers, der mit viel Charme und Spontanität durch den Abend führt. Martin Schmid setzt nicht nur musikalisch auf Reduktion. Als ruhender Gegenpol zu Leonhardsbergers quirliger Performance gelingt es ihm, mit minimalistischer Mimik und sparsamen Worten zu unterhalten.

Tickets für das Konzert im Bürgersaal sind im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438- 100 erhältlich. Karten gibt es auch an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen/AZ-Kartenservice sowie unter www.buergersaal-stadtbergen.de

