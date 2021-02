vor 32 Min.

Dachplatten gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Altenmünster

Sie kamen am hellichten Tag und stahlen Dachplatten von einer Baustelle in Altenmünster.

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Freitag in der Zeit von circa 6 bis 13 Uhr circa 50 Dachplatten von einer Baustelle im Gartenweg 2 in Altenmünster. Die Dachplatten waren in Folie verpackt auf einer Palette an der Straße gelagert. Der Täter schnitt laut Polizei die Folien auf und entwendete die darin befindlichen Dachplatten. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900, in Verbindung zu setzen. (lig)

