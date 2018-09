21:17 Uhr

Dachstuhl in Leitershofen fängt Feuer

In Leitershofen hat am Mittwochabend ein Dachstuhl gebrannt.

Bis in den späten Mittwochabend war die Feuerwehr in Leitershofen (Kreis Augsburg) damit beschäftigt, die Glutnester auf dem Dach eines Einfamilienhauses ausfindig zu machen und zu löschen. Gegen 18 Uhr war gemeldet worden, dass eine Photovoltaikanlage in Brand geraten sei. Doch die Ursache wurde später darunter vermutet, weshalb die Solaranlage weggerissen wurde. Es entstand laut Polizei starker Rauch, weshalb die Nachbarn gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe ist noch unklar. (wer)

