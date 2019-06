14:10 Uhr

Dachterrassenkino der Stadtbibliothek entfällt

Einen Film in lauer Nacht unter freiem Himmel anschauen - das sollte am Freitag möglich sein. Aber das Wetter spielt nicht mit.

Ein Überraschungsfilm sollte am Freitag, 21. Juni, ab 21.30 Uhr auf der Dachterrasse der Gersthofer Stadtbibliothek gezeigt werden. Wegen der schlechten Wetterprognosen wurde die Veranstaltung aber abgesagt. Am 20. Juni und am 9. August sollen aber weitere Filme gezeigt werden – wenn das Wetter mitspielt.

