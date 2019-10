vor 19 Min.

Damit der Zoff unter Geschwistern nicht eskaliert

Eine Expertin erklärt in Meitingen, wie Eltern sich beim Streit unter den Kindern richtig verhalten. Welche Rolle das Zusammenleben fürs spätere Leben spielt.

Lukas (6), Lena (4) und Luis (2) sind Geschwister. Das heißt, dass sie füreinander Verbündete sein können, sich als Spielpartner gemeinsam die Zeit vertreiben und auch Vorbilder füreinander sind. Doch manchmal, da knallt’s auch – in den Kinderzimmern oder auf dem Gang davor. Dann fliegen Kuscheltiere, Lukas verweist Lena seines Zimmers und Luis rennt weinend zu Mama.

Situationen wie diese können in Haushalten mit mehreren Kindern durchaus zum Alltag gehören, weiß Birgit Sölch, Diplom-Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, und ergänzt: „Wenn’s klappt, sind Geschwister eine super Sache.“ Zudem habe die Auseinandersetzung mit Geschwistern durchaus auch positive Seiten: Mit Gefühlen wie Neid und Eifersucht umgehen zu lernen, sich in Selbststeuerung zu üben und all das nicht nur in der Krippe, im Kindergarten oder in der Schule mit Freunden zu erleben, sondern auch Tag für Tag zuhause - das rüste fürs Leben.

Eltern dürfen nicht Schiedsrichter sein

Damit der Streit zwischen Geschwisterkindern nicht eskaliert, sei die Rolle, die Eltern im Streit einnehmen, entscheidend. „Eltern dürfen nicht Schiedsrichter sein“, erklärt die Diplom-Sozialpädagogin. Stattdessen sollten Eltern Moderatoren werden, die bei der Lösungsfindung helfen, falls die Geschwister es nicht unter sich regeln können. Einen Opfer und einen Täter beim Streit auszumachen, könne nur schief gehen, weiß Birgit Sölch, denn meist sehen die Eltern nicht die ganze Situation, die zum Streit geführt hat.

Die Klärung der Streitsituation sei dennoch ein wichtiger Ansatz und gibt den Kindern wichtige Werkzeuge an die Hand, um später Probleme selbst lösen zu können. Wenn jegliche Vermittlungsversuche fehlschlagen, dürfen moderierende Eltern auch eine Pause anordnen. Falsch wäre dann, eines der Kinder zu bevorteilen und damit direkt ein anderes zu benachteiligen. Das passiere häufig, wenn Eltern mit diesen Worten reagieren: „Dann sitzt du jetzt zu mir in die Küche und wir machen was gemeinsam.“

Die beste Vorbereitung auf das Leben

Das Leben mit Geschwistern kann die beste Vorbereitung auf das Leben sein, obgleich es Eltern sehr viel Geduld abverlangt. Die Mechanismen, die Einzelkinder in der Auseinandersetzung im Kindergarten und in der Schule trainieren und üben – Dinge wie Selbststeuerung, die Akzeptanz von Grenzen, das Teilen – werden bei Geschwistern zuhause weitertrainiert. Regelmäßig braucht es dann moderierende Eltern, die bei dieser wichtigen Lernphase unterstützen. Weitere praxisnahe Tipps gibt Birgit Sölch Eltern auch in ihrem Vortrag an die Hand sowie eine Einschätzung der verschiedenen Rollen, die Kinder im Geschwistergefüge haben.

Das Geschwister-Trio aus Lukas (6), Lena (4) und Luis (2) zeigt beispielsweise drei unterschiedliche Rollen auf, die Geschwister zuhause einnehmen können. Der zweijährige Luis ist das Nesthäkchen, die vierjährige Lena ist ein sogenanntes Sandwichkind und der sechsjährige Lukas ist der Erstgeborene. „In einer Schublade landen sollten Kinder allein wegen der Alterskonstellation nicht“, erklärt Birgit Sölch. Schubladendenken erzeuge lediglich Mitleid und schränke ein, werde aber den Kindern meist nicht gerecht.

Erstgeborene sind oft recht leistungsorientiert

Im Übrigen muss eine bestimmte Rolle im Geschwister-Duo oder -Trio nicht zwingend negative Folgen haben. Beobachten konnte Birgit Sölch zum Beispiel dies: Sandwichkinder sind häufig recht diplomatisch - ihren jüngeren und älteren Geschwistern gegenüber. Erstgeborene sind oft recht leistungsorientiert und können es schulisch oft weit bringen, laufen aber auch eher Gefahr, überfordert zu werden. Nesthäkchen sind der häufigen Annahme zum Trotz nicht immer die Opfer und müssen auch nicht immer geschont werden. Darüber hinaus erkennt die Diplom-Sozialpädagogin in ihrer täglichen Arbeit auch, dass gleichgeschlechtliche Geschwister eher miteinander konkurrieren und sich bei Geschwistern mit größerem Altersunterschied die Eifersucht eher in Grenzen hält.

Termin Birgit Sölch hält am Mittwoch, den 13. November, von 9 bis 10.30 Uhr im St.-Gregor-Familienzentrum (Donauwörtherstraße 9c, Meitingen ) einen Vortrag zum Thema „Geschwister. Die prägendste Beziehung des Lebens?“. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 08271/813340 ist nötig.

